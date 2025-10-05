Nikada ne uključujte ova 3 kućna uređaja u produžni kabl, možete lako izazvati požar: Najčešća greška je u kuhinji

Ova tri uređaja najčešće izazivaju požare u domaćinstvu – proverite odmah da li ih koristite pogrešno i zaštitite svoj dom
Većina ljudi misli da produžni kablovi služe za sve i svašta, ali tri kućna uređaja posebno povećavaju rizik od požara. Ako ih uključujete na pogrešan način, mali trenutak nepažnje može dovesti do katastrofe.
U nastavku otkrivamo koji uređaji i koje greške najčešće dovode do opasnih situacija, kako biste zaštitili svoj dom i porodicu.
1. Električni grejači i radijatori
Ovi uređaji troše mnogo struje i brzo zagrevaju kabl. Uključivanje u produžni kabl povećava rizik od pregrevanja, kratkog spoja i požara. Stručnjaci savetuju da električne grejače uvek priključujete direktno u zidnu utičnicu i da ih nikada ne ostavljate bez nadzora dok rade.
2. Mikrotalasne i mali kuhinjski uređaji
Mikrotalasne pećnice, mini rerne i aparati za kafu imaju visoku potrošnju i česte vršne skokove struje. Produžni kablovi često nisu predviđeni za takvu potrošnju. Najčešća greška je kombinovanje ovih uređaja sa drugim priključcima u istom kablu, što može dovesti do iskrenja i požara.
3. Fenovi i aparati za kosu
Fenovi i pegle za kosu generišu dodatnu toplotu i traže stabilnu električnu mrežu. Produžni kablovi nisu dizajnirani da izdrže konstantan visok napon. Uključivanje više uređaja istovremeno ili produžavanje kabla preko tepiha ili nameštaja dodatno povećava rizik od pregrevanja i požara.
Hitne mere za sigurnost
- Koristite samo sertifikovane produžne kablove sa oznakom maksimalne snage.
- Ne priključujte više uređaja odjednom u isti produžni kabl.
- Redovno proveravajte kablove i utičnice na znake oštećenja ili pregrevanja.
- Ne prekrivajte kablove nameštajem, tepisima ili tkaninama koje mogu zadržavati toplotu.
- Uvek isključujte uređaje iz kablova kada ih ne koristite.
Ponekad i najmanja greška u kući može dovesti do velikih katastrofa. Ako sledite ove preporuke, vaša kuhinja i dom biće sigurni, a vi i vaša porodica mirni.
