Nikada se ne bi setili ovog trika: Sudopera blista bez hemije – evo kako da je očistite za manje od minuta!

Zaboravite na agresivne hemikalije i skupa sredstva za čišćenje sudopere.

Ako želite da vaša sudopera sija kao nova, a da pri tom ne trošite ni vreme ni novac, sve što vam treba jeste – papir za pečenje!

Da, dobro ste pročitali. Ovaj jednostavan kuhinjski rekvizit krije trik koji je postao viralan među domaćicama, a sada ga preporučuju i stručnjaci za održavanje domaćinstva, posebno za čišćenje sudopere.

Kako funkcioniše trik?

Papir za pečenje ima silikonski ili voštani premaz koji deluje kao prirodni polir. Kada se njime pređe preko površine sudopere, on:

– Uklanja sitne mrlje od kamenca i sapunice

– Ostavlja tanak zaštitni sloj koji odbija vodu i prljavštinu

– Daje sjaj bez potrebe za dodatnim sredstvima

Dovoljno je da uzmete suv komad papira i kružnim pokretima pređete preko cele površine sudopere i slavine. Rezultat je vidljiv odmah – površina postaje glatka, sjajna i čista.

Bonus savet: Limun za dodatni efekat

Ako želite i osvežavajući miris, dodajte par kapi limunovog soka na papir pre nego što počnete sa poliranjem sudopere. Limun deluje antibakterijski, razgrađuje masnoće i ostavlja prijatan citrusni trag.

Šta nikako ne sipati u sudoperu?

Da bi vaša sudopera ostala čista i funkcionalna, izbegavajte sledeće:

– Ulje i mast – lepe se za cevi i izazivaju začepljenja

– Vlažne maramice – ne razgrađuju se i mogu blokirati odvod

– Mleko – fermentiše i stvara neprijatan miris u cevima

Još trikova za održavanje sudopere

Začepljen odvod? Sipajte ključalu vodu sa malo deterdženta za sudove – razgrađuje masnoće.

Neprijatan miris? Kašika brašna u odvod upija vlagu i eliminiše smrad.

Tvrdokorne mrlje? Napravite pastu od sode bikarbone i limuna – prirodno i efikasno.

