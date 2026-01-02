Nikada se ne bi setili: Svaku fleku s odeće skida jedno jeftino sredstvo koje svi imamo u kući

Ako vas muče mrlje od praška za veš, alkoholno sirće može biti pravo otkriće. Svaku fleku s odeće skida kao rukom.

Jednostavno, brzo i jeftino rešenje koje zaista deluje. Svaku fleku s odeće skida kao gumicom

Ponekad deterdžent može da ostavi tragove na odeći, a stručnjaci za čišćenje otkrili su kako da ih jednostavno uklonite.

Ako preopteretite veš mašinu, deterdžent se neće lepo rastvoriti u vodi. Umesto toga, može završiti na odeći u obliku belih ili plavih mrlja, voštanog traga ili krute teksture.

Možda ste mislili da je fleke od deterdženta nemoguće ukloniti, ali postoji prirodno i jeftino sredstvo koje svi imamo u kući – alkoholno sirće.

Stručnjaci su za „The Sun“ objasnili:

“Mrlje od deterdženta za veš mogu da se pojave ako deterdžent nije pravilno ispran. Srećom, prilično je lako ukloniti ove vrste mrlja. Da biste uklonili fleke s odeće, pomešajte jednu šoljicu sirćeta s četvrtinom šolje vode u sudoperi. Stavite zaprljani odevni predmet u otopinu i utrljajte tkaninu samu o sebe kako biste očistili deterdžent.”

Ovaj metod uklanjanja tragova deterdženta s odeće efikasan je, prirodan i štedi novac. Dovoljno je da pustite da odeća odstoji u rastvoru sirćeta i vode sat vremena, a zatim je operete u mašini – samu ili s nekoliko drugih odevnih predmeta. Ključno je da ne preopteretite mašinu, kako bi deterdžent mogao u potpunosti da se ispere iz tkanine.

Ako vas muče mrlje od praška za veš, probajte ovaj trik – alkoholno sirće za fleke može biti pravo otkriće, svaku fleku s odeće skida kao magijom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com