Nikada više ne perite veš na 30° ili 40°: Stručnjaci objašnjavaju zašto je to najveća greška

Prestanite da perete veš na 30° ili 40°! Stručnjaci upozoravaju da je to velika greška. Saznajte na kojoj temperaturi treba prati odeću!

Opasnost vreba iz veš mašine! Ušteda nije vredna rizika – evo zašto niske temperature ne ubijaju bakterije (poput E. coli) i kako ugrožavate zdravlje cele porodice.

Pranje odeće na ekoloških 30 stepeni može se činiti kao dobra ideja, pre svega zbog uštede.

Ali stručnjaci upozoravaju da to nije dobro za zdravlje. Bakterije žive u našem organizmu na telesnoj temperaturi od 37 stepeni, što znači da ih 30 stepeni neće eliminisati.

Mikrobiolozi upozoravaju: Opasnost od E. coli

Bakterije poput E. coli mogu se prenositi preko odeće kad je perete na nižim temperaturama.

Mikrobiolozi savetuju da veš ne perete na temperaturama nižima od 60 stepeni, a posebice ne odeću za decu.

Na patikama opranim na niskoj temperaturi postoji čak 10.000 organizama povezanih s izmetnim materijama, a samo u dve kašike vode koju koristi mašina ima oko milion bakterija.

Kako biste bili sigurni da se bakterije ne zadržavaju u mašini, preporučuje se da pustite vašu mašinu za pranje veša da bar jednom mesečno radi na 90 stepeni bez veša u njoj, prenosi Večernji list.

