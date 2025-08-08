Nikako ne bacajte koru od krompira: Pravo je blago, a kad čujete zašto koristićete je dok ste živi

Može rešiti jedan ozbiljan problem u domaćinstvu

Bez obzira na to kako volite da jedete krompir, svakako morate prvo da ga oljuštite. Pred vama je jedna sjajna ideja kako možete iskoristiti ljuske od krompira. Da li ste znali da je ljuska krompira odlična kod uklanjanja mrlja od rđe?

Krompir sadrži oksalnu kiselinu, koja pretvara nerastvorljiva jedinjenja gvožđa u rastvorljivi kompleksni jon. To je naučno objašnjenje kako je kora krompira prilično efikasna u uklanjanju rđe.

Tako možete iskoristiti ljuske od krompira za pravljenje rastvora bogatog oksalnom kiselinom za čišćenje zarđalih problematičnih mesta. Da biste to uradili, potopite kore u vodu.

Koristite samo toliko vode da pokrijete kore; ovo će omogućiti da oksalna kiselina bude što koncentrovanija. Ostavite kore da se natapaju neko vreme, recimo, dok se vaše ukusno jelo od krompira ne ispeče u rerni. Zatim izvadite ljuske iz vode. Pomešajte malo vode od krompira sa sodom bikarbonom da dobijete pastu.

Pastu možete upotrebiti kako biste očistili rđu sa makaza, noževa ili čak baštenskog alata.

Nanesite pastu na zarđalo područje, sačekajte 20 do 30 minuta, a zatim očistite, operite i isperite. Poput magije, vaši zarđali alati ponovo će izgledati kao novi.

