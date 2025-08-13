Nikako ne pravite ovu grešku – zbog nje vam zmije mogu ući pravo u kuću!

Kako sprečiti najezdu ovih gmizavaca u vaš dom?

Zmije mogu biti privučene različitim mirisima i mogu se naći u vašem dvorištu ili blizini gde vam je dom. Važno je prepoznati šta ih najviše mami kako biste na vreme sprečili potencijalnu opasnost.

Šta privlači zmije?

Zmije ne privlače direktno ostaci hrane, ali ti ostaci privlače glodare. Glodari prikupljaju hranu i ostavljaju izmet, koji zmije lako mogu namirisati i krenuti u potragu za svojim plenom.

Poluvodene zmije i zmije koje žive u vodi posebno su privučene mirisom vodozemaca poput žaba ili riba. Takođe, miris ptica, njihov izmet, gnezda i ptičja jaja mogu biti pravi magnet za zmije u vaš dom.

Kako sprečiti pojavu zmija?

Zmije osećaju feromone drugih zmija, pa će zbog potrebe za hranom i razmnožavanjem, naročito tokom sezone polaganja jaja, prilaziti mestima gde osećaju prisustvo drugih zmija.

Da biste se zaštitili od zmija, posadite u bašti gde vam je dom biljke čiji mirisi odbijaju zmije, kao što su zmijska biljka, neven, božikovina i hrizanteme.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com