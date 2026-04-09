Međutim, prema starim narodnim verovanjima, nije svako cveće pogodno za unošenje u kuću baš na ovaj dan.U prošlosti su ljudi verovali da određene biljke nose posebnu energiju i simboliku, pa se vodilo računa šta se unosi u dom tokom velikih praznika. Smatralo se da pogrešan izbor može da utiče na raspoloženje ukućana, pa čak i na dešavanja tokom cele godine.

Karanfil donosi tešku energiju

Iako je lep, dugotrajan i često korišćen u buketima, karanfil u narodnoj tradiciji ima drugačiju simboliku. Najčešće se povezuje sa grobljima, pomenima i tugom, pa se verovalo da njegovo unošenje u kuću na Vaskrs može „doneti težu energiju“ u dom. Nikako ne unosite karanfile u kuću na Vaskrs.

Zbog toga su stariji savetovali da se upravo na ovaj praznik izbegava držanje karanfila u kući, kako bi se očuvala radost i vedrina koja Vaskrs simbolizuje.

Cveće koje simbolizuje novi početak

Umesto toga, preporučivalo se unošenje cveća koje simbolizuje novi početak, život i napredak.

lala

zumbul

narcisi

ljubičice

Ovo cveće se vezuje za proleće, buđenje prirode i pozitivnu energiju, pa se smatralo da donosi sreću, napredak i blagostanje u domu.

Naravno, danas mnogi ove običaje posmatraju više kao zanimljiv deo tradicije nego kao strogo pravilo. Ipak, nije retkost da se i dalje, makar iz poštovanja prema starima, vodi računa o ovim sitnicama.