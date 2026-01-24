Nikako soda bikarbona i sirće: Jedan jeftin sastojak otpušava sve odvode u sekundi

Ni sirće ni soda ne mogu da rastvore začepljenje, a previše sode bikarbone može pogoršati stvar. Tečnost za sudove otpušava odvode u sekundi.

Potrebna su samo dva sastojka koje ima svako domaćinstvo. Ova tečnost otpušava sve odvode vrlo efikasno.

Verovatno vam se nekad desilo da tokom pranja gomile sudova, voda u sudoperi jednostavno prestane da otiče. Odvod počne da proizvodi čudan zvuk mehurića.

Postoji jednostavan način da se očisti začepljen odvod, a on ne podrazumeva korišćenje mešavine sode bikarbone i sirćeta.

Glavni razlog zašto se odvodi začepljuju je taj što ostaci hrane, deterdženta i masnih taloga, svakodnevno ulaze u cevi i na kraju ih začepljuju.

Zašto ne soda bikarbona i sirće?

Gazirana kombinacija sode bikarbone i sirćeta je neefikasna u borbi protiv odvoda začepljenih mašću.

To je zato što je soda bikarbona baza, dok je sirće kiselina, a njihova hemijska reakcija proizvodi vodu sa malom količinom soli u njoj, a ne sredstvo za čišćenje odvoda.

Sirće i soda bikarbona su veoma popularni sastojci kada je reč o čišćenju bez hemikalija. Međutim, iako su odlični za uklanjanje mrlja, ne mogu da razbiju mast, ulje ili mast koja izaziva začepljene odvode.

Oboje mogu očistiti odvod, ali ni sirće ni soda bikarbona ne mogu da rastvore začepljenje, a previše sode bikarbone u cevi može pogoršati situaciju.

Rešenje za otčepljivanje odvoda

Sve što vam je potrebno je mešavina tečnosti za pranje sudova i ključale vode.

Naime, deterdžent je dizajniran da razbije masnoću i ulje tako da će brzo otopiti masnoću. Toplota iz ključale vode pomoći da se olabave sve nakupine u cevima, što otpušava sve odvode bez problema.

Kako napraviti mešavinu

Prokuvajte između pola litre do litar vode, u zavisnosti od veličine vašeg odvoda, pa dodajte oko 120 ml tečnosti za pranje suđa.

Ostavite deterdžent da odstoji nekoliko minuta u vodi, a zatim pažljivo sipajte vrelu mešavinu u odvod i sačekajte da još nekoliko minuta da protekne kroz cevi. Ovaj postupak otpušava sve odvode vrlo brzo.

Ubrzo ćete primetiti da voda počinje sve brže da otiče, ostavljajući vašu sudoperu čistom i funkcionalnom.

Ako voda i dalje polako otiče, ponovite proces nekoliko puta.

