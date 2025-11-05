Nikako u kesi: Hleb ostaje svež danima – ako uradite ovo

Kako zapravo treba da čuvate hleb – da hleb ostane svež danima, bez buđi i bez nerviranja

Većina nas hleb ostavlja na kuhinjskom pultu, u fioci ili kutiji za hleb. I to još u plastičnoj kesi. Nažalost – to je recept za razočaranje.

Plastična kesa ubrzava sušenje, dok zatvorena kutija može postati idealno mesto za buđ. Rezultat? Hleb koji već sutradan izgleda kao da je prošao tri dana u pustinji.

Zvuči neobično, ali najbolje rešenje je – zamrzivač. Hleb ostaje svež danima, bez obzira na to da li je domaći ili kupovni.

Ako želite da sačuvate teksturu i ukus, stavite hleb u zamrzivač čim se ohladi. Iskoristite papir za pečenje ili platnenu kesu, pa ga potom stavite u zip kesu. Tako sprečavate isušivanje i štitite od vlage.

Kada vam zatreba, izvadite parče, stavite ga direktno u toster ili rernu – i imaćete hleb kao da je tek izašao iz pekare.

Bonus savet: Ako volite domaći hleb, zamrzavanje je idealno za čuvanje svežih vekni bez konzervansa. Samo ga prethodno isecite na kriške – biće vam lakše za funkcionisanje.

Ovako ćete uvek imati svežu veknu, a možete je odmrznuti na dva načina:

1. Ako vam treba odmah, izvadite zaleđeni hleb, stavite ga u aluminijumsku foliju i zagrejte u rerni.

2. Ako želite svež hleb za ujutro, izvadite ga pred spavanje i stavite na čistu kuhinjsku krpu da se preko noći lagano otapa. Ujutro će ukus biti kao da ste ga tek kupili u pekari.

Zaboravite na fioke, kese i kutije koje više štete nego koriste. Ako želite da hleb ostane svež danima, zamrzivač je vaše tajno oružje. Jedan jednostavan potez – i svaki zalogaj ostaje mekan, mirisan i bez trunke buđi. Probajte, pa se zahvalite kasnije.

