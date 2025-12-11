Nikako veš u mašini ne perite na 30 ili 40°C: Stručnjaci objasnili zašto je to greška

Stručnjaci objašnjavaju zašto nikada ne smete prati veš u mašini na temperaturi nižoj od 60°C. Upozorenje na E. coli bakterije!

Pranje na 30°C ili 40°C ne ubija bakterije. Saznajte zašto veš u mašini mora da se pere na 60°C zbog zaštite zdravlja, posebno dečje odeće.

Pranje odeće na ekoloških 30°C ili 40°C može se činiti kao dobra ideja, pre svega zbog uštede energije i čuvanja tkanine. Ali stručnjaci upozoravaju: to je velika greška koja ugrožava zdravlje cele porodice. Bakterije žive u našem organizmu na telesnoj temperaturi od 37°C, što znači da ih 30°C neće eliminisati.

Mikrobiolozi savetuju da veš u mašini ne perete na temperaturama nižim od 60°C, a posebno ne odeću za decu. Saznajte zašto.

Zašto niska temperatura ne deluje

Bakterije poput E. coli mogu se prenositi preko odeće kad je perete na nižim temperaturama, a razmnožavaju se u toplom, vlažnom okruženju mašine za veš.

Na patikama opranim na niskoj temperaturi postoji čak 10.000 organizama povezanih s izmetnim materijama, a samo u dve kašike vode koju koristi mašina ima oko milion bakterija. Pošto se bakterije odlično snalaze na temperaturama nižim od 60°C, one se prenose s jednog komada odeće na drugi i vraćaju se u vaš čist veš.

Zbog toga je odeća za bebe, peškiri, posteljina i donji veš, koji su najizloženiji bakterijama, kritični za pranje na višim temperaturama.

Kako uništiti bakterije: Saveti stručnjaka

Mikrobiolozi su jasni: da biste bili sigurni da su bakterije eliminisane, morate da se pridržavate ovih pravila:

Idealna temperatura: Odeću ne perite na temperaturama nižim od 60°C. Visoka temperatura, po mogućnosti 90°C za beli i otporni veš, je jedini siguran način da se unište bakterije.

Odeću ne perite na temperaturama nižim od 60°C. Visoka temperatura, po mogućnosti 90°C za beli i otporni veš, je jedini siguran način da se unište bakterije. Dezinfekcija mašine: Kako biste bili sigurni da se bakterije ne zadržavaju u samoj mašini, preporučuje se da pustite vašu mašinu za pranje veša da bar jednom mesečno radi na 90°C bez veša u njoj, uz dodatak sirćeta ili specijalizovanog sredstva za čišćenje.

Zdravlje je važnije od uštede

Iako su 30°C i 40°C primamljive temperature za uštedu energije i zaštitu delikatnih tkanina, ne smemo zaboraviti da je zdravlje na prvom mestu. Kada su u pitanju donji veš, posteljina, peškiri i dečja odeća, jednostavno ne postoji kompromis. Veš u mašini mora da dostigne 60°C da bi se uništile bakterije poput E. coli.

Uz mesečno čišćenje mašine, vaš veš će biti zaista čist, a ne samo mirisan.

