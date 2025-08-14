Nosite jednu kesicu sode bikarbone uvek u torbi: Kada vidite zbog čega, bićete oduševljeni

Primena sode bikarbone je neverovatna. sa njom čistimo kuću, koristimo u kuhinji, pomaže kod zdravstvenih tegoba, ali i u kozmetičke svrhe. Ona je svemoguća i zbog toga je uvek i svuda morate nositi sa sobom.

Evo zašto bi trebalo da sodu bikarbonu uvek imate pri ruci:

Uklanjanje ivera iz kože

Pomešajte pola kašičice sode bikarbone sa malo vode, dok ne dobijete gustu pastu. Dobijenu smesu nanesite na povređeno mesto tako da u potpunosti prekrije iver. Preko paste zalepite flaster i ostavite ga na koži 24 sata. Nakon tog vremena, iver bi već trebalo da bude toliko izvan kože, da se bez problema i bezbolno može ukloniti pincetom.

Opekotine od sunca

Kašičicu sode bikarbone pomešajte sa šoljicom hladne vode. Potom, umočite čistu gazu i nanesite na kožu. Osetićete olakšanje i osveženje.

Oporavak za umorne noge

Kad je vašim nogama potrebno posebno osveženje, umočite ih u mlaku kupku sa 2-3 kašičice sode bikarbone. Kasnije ih „počastite“ pilingom od sode i meda.

Prirodni dezodorans

Ukoliko želite da izbegnete aluminijum i parabene iz konvencionalnih dezodoransa, jednostavno pomešajte prstohvat sode bikarbone sa vodom i nanesite ispod pazuha. Ili, potražite recept za prirodni dezodorans koji sadrži sodu, kokosovo ulje i eterična ulja. Ova kombinacija sastojaka onemogućuje razvoj bakterija i efikasno štiti od neprijatnih mirisa.

Osveživač daha

U 1dl vode pomešajte kašičicu sode bikarbone i kap eteričnog ulja čajevca. Nekoliko puta promućkajte, potom ispljunite i tako efikasno neutralizujte neprijatan zadah.

Nakon uboda komaraca

Ublažite nepodnošljiv svrab nanošenjem paste od sode bikarbone sa malo vode ili ujed samo pospite sodom. U pastu možete dodati i kap eteričnog ulja lavande.

Prirodni piling

Pomešajte kašičicu sode sa kašičicom meda i laganim kružnim pokretima istrljajte lice ili telo, pa isperite mlakom vodom. Vaša koža će biti sveža, glatka i lepo zategnuta.

Dubinsko pranje kose

Ako često koristite proizvode za oblikovanje kose, ponekad šampon nije dovoljan kako bi vlasi temeljno isprali. Jednostavno, pospite na dlanove prah sode bikarbone pre utrljavanja šampona i vaša kosa će biti „škripavo čista“.

Detoksikacijska kupka

Za opuštanje bolnih mišića i sjajnu detoksikaciju, dodajte u svoju kupku šoljicu sode bikarbone i šoljicu ekološkog jabukovog sirćeta. Ako vam je koža tela suva, dodajte smesi malo baznog ulja po izboru, sa par kapi vašeg omiljenog eteričnog ulja.

