Novogodišnji ritual za obilje: Jelku obavezno stavite u “ćup sa blagom”, doneće vam novac u 2026. godini

Bliži se novogodišnja noć. Neki su već okitili svoje jelke i domove. Za one koji to još nisu učinili, donosimo jedan novogodišnji ritual za privlačenja novca, prilikom kićenja novogodišnje jelke.

Kićenje drveta je prastari ritual za plodnost. Samim ukrašavanjem jelke već se izražava želja da sledeća godina bude bogata i rodna.

Postavljanjem jelke u teglu / ćup / saksiju sa “blagom” da simbolično iz tog blaga raste, pojačava se dejstvo ovog tradicionalnog rituala. A morate priznati da zaista izgleda zanimljivo.

Evo kako da pravilno izvedete novogodišnji ritual za bogatstvo:

Nabavite jednu manju plastičnu jelku, koju iznova možete kititi svake godine, a zgodna je da se postavi na stočić, policu ili u vitrinu.

Umesto uobičajenih nogara koje dobijete uz jelku, uzmite jednu teglu. Pronađite sav kovani novac koji ste tokom godine skupljali po džepovima, činijama, ladicama i sakupite na gomilu.

Stavite jelku u centar tegle i pažljivo je zasipajte novčićima dok ne napunite teglu do vrha. Ukoliko nemate dovoljno sitnog novca, možete ubaciti i koju papirnu novčanicu, isceljujuće kristale, ili bilo kakve predmete od vrednosti (ogrlice, prstenje, narukvice).

Kada budete uvereni da jelka čvrsto stoji u tegli, počnite njeno ukršavanje na uobičajen način. Nemojte kačiti oštećene i polomljene ukrase, jer to umanjuje energiju novca.

