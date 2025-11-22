Nož i rende odlaze u zaborav! Profesionalci objasnili gde grešite kada sečete kupus!

Kupus salata biće ukusnija nego ikada, a gotova za par minuta. Ovo je sjajna ideja kako da sebi olakšate posao

Kupus salata je na našim trpezama jedna od najpopularnijih, i sprema se za gotovo svako slavlje.

Ali, za ovaj način seckanja niste čuli.

Naime, profesionalni kuvari otkrili su svoju tajnu najmekše kupus salate, i rado je podelili sa vama.

Da biste iseckali kupus za salatu koja će biti savršena, potrebno je da primenite jednostavnu tehniku i da zaboravite klasično rende ili velike noževe za rezanje kupusa.

Sve što vam treba je ljuštilica za čišćenje povrća.

Glavicu kupusa isecite na polovine, a potom i na četvrtine. Spustite četvrtinu glavice kupusa na dasku, uzmite ljuštilicu za povrće i povlačite gore-dole po unutrašnjosti kupusa. Salata će biti podjednako isečena, kupus će biti tanak, a samim tim će i dobro upiti sve začine ili već gotov dresing.

Pored toga, posao će biti brzo obavljen, a domaćica neće morati da uloži mnogo snage da bi spremila salatu. Da bi salata bila što ukusnija, obavezno uz so dodajte i malo šećera, standardno – ulje i sirće, ali i malo vode.

Dobro izmešajte salatu i ostavite da odstoji petnaestak minuta pre nego što ćete je poslužiti uz glavno jelo. Zahvaljujući vodi kupus će dodatno omekšati, a šećer će “podići” slani ukus, pa će salata biti neodoljiva.

