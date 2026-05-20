Obavezno dezinfikujte drvenu dasku uvek nakon sečenja piletine, ovo je najpouzdaniji način

Drvena daska može da bude veoma opasan izvor salmonele ako ste na njoj sekli pileće meso. Obavezno dezinfikujte dasku svaki put nakon toga.

Jedan od najčešćih izvora salmonele je sirova piletina. Zbog toga obavezno dezinfikujte drvenu dasku njene pripreme kako bi se izbegla infekcija.

Sprečavanje kontaminacije nije samo pranje i čišćenje. Drvenu dasku za sečenje treba dezinfikovati i nakon svake upotrebe.

Drvene daske za sečenje su poroznije od plastičnih, što znači da imaju više sitnih pukotina gde se bakterije mogu nakupljati i razmnožavati.

Da biste pravilno očistili drvenu dasku za sečenje, sastružite sve ostatke piletine sa nje i bacite ih u smeće odmah nakon upotrebe. Zatim je operite u vrućoj vodi sa deterdžentom, koristeći čvrstu četku ili sunđer da biste dosegli sve pukotine na površini. Međutim, potreban je dodatni korak da biste je potpuno dezinfikovali.

Obavezno dezinfikujte drvenu dasku kad ste završili sa sečenjem piletine. Najbolja i najprirodnija opcija za dezinfekciju je alkoholno sirće. Nanesite sirće na celu površinu daske, ostavite da deluje 5-10 minuta, a zatim temeljno isperite dasku toplom vodom.

Osušite dasku papirnim ubrusom ili je ostavite da se osuši uspravno na rešetki za sudove, gde vazduh može slobodno da cirkuliše sa obe strane. Važno je da je ne odlažete dok se potpuno ne osuši.

Dodatni saveti za bezbednost

Čak i ako redovno čistite i dezinfikujete dasku, preporučuje se da imate odvojene daske za različite vrste hrane. Ovo se ne odnosi samo na odvajanje živinskog mesa od ostale hrane, već i na razlikovanje hrane koja se jede sirova od one koja se kuva.

Bakterije salmonele mogu se naći i na svežem voću i povrću i uništavaju se samo kuvanjem. Stoga je najbolje imati jednu dasku za sirovo meso, živinu i ribu, drugu za svežu hranu poput voća i povrća i treću za već kuvanu hranu.

Bezbednost hrane takođe uključuje pravilno održavanje dasaka za sečenje.

Što je površina daske oštećenija i izbušenija, to ju je teže temeljno očistiti. Iako namakanje daske u sudoperi može izgledati kao dobar način za uklanjanje svih ostataka piletine, ono zapravo može prouzrokovati njeno iskrivljavanje i pucanje. Uprkos pravilnom održavanju, drvene daske vremenom se troše ih potrebno je zameniti.

