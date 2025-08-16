Obično ovo svi bacamo, a najbolje uklanja sve neprijatne mirise iz frižidera! (video)

Čak ukoliko redovno i detaljno čistite frižider, nekada imate osećaj da se iz njega šire neprijatni mirisi, koje niste uspeli da uklonite običnim deterdžentom i vodom.

Stoga je jedna korisnica TikTok- a na svom profilu objasnila zašto je važno redovno da čistite frižider, ali je podelila i najbolje savete kako da ga održavate čistim.

Kao, prvo, sve plastične police i fioke u frižideru često su prekrivene lepljivim ostacima hrane i ružnim mrljama. Da biste uklonili ove neželjene mrlje i učinili da zablista, potrebna su vam samo tri sastojka. Pomešajte jednake delove vode i alkoholnog sirćeta s dve kašičice ekstrakta vanile u bočici s raspršivačem, a zatim upotrebite ovu mešavinu duž cele površine frižidera. Obrišite ga krpom i to je sve.

E, sad dolazimo do onog dela gde se koristi nešto što, obično, svi bacamo. Naime, dugotrajne mirise koje jednostavno ne možete tek tako da uklonite, Chantel je je uklonila uz pomoć taloga od kafe tako što ga je stavila u malu činiju i ostavila u frižideru. Azot iz kafe pomaže u neutralisanju mirisa u vazduhu brzo i sigurno.

Dakle, više ne bacajte talog od kafe, već ga sačuvajte kao aposrbera mirisa u frižideru.

