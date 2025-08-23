Očistite roštilj kao profesionalac, od ovih prirodnih sredstava iz kuhinje zablistaće kao nov

Tokom vremena, naročito ako ne očistite površinu odmah, vaš roštilj može postati prekriven debelim slojem masnoće i prljavštine, a što ga duže ostavite, to će ga biti teže ukloniti.

Iako se može činiti da je dubinsko čišćenje skoro nemoguće izvesti u kratkom vremenu, postoji nekoliko jeftinih sastojaka koji garantuju ubrzavanje procesa. Ne samo da su jeftini i nalaze se u svakom domaćinstvu nego su i veoma efikasni.

Stručnjak za čišćenje je otkrio svoja tri trika pomoću kojih će vaš prljavi roštilj zablistati kao nov.

1. Namakanje roštilja: Najbolje vreme za čišćenje roštilja je kada je još vruć, stoga svakako nosite rukavice i gornji deo s dugim rukavima. Uklonite rešetke i stavite ih u veliku kadu punu tople vode. Zatim dodajte veliku količinu deterdženta za sudove i ostavite smesu da deluje otprilike pola sata.

2. Soda bikarbona: Soda bikarbona je postala omiljena u skoro svim aspektima života, od lepote do vrtlarstva. Ova uobičajena kuhinjska namirnica našla se i u čišćenju, a obožavaoci se kunu u njena svojstva.

Kako bi vaš prljavi roštilj ponovno zasjao kao nov, jednostavno sipajte jednu šoljicu sode bikarbone u posudu i dodajte nekoliko kapi vode kako biste stvorili gustu pastu. Uzmite četku ili sunđer za ribanje kako biste najeli pastu i izribali masne ostatke.

Za delove vašeg roštilja koji se ne mogu ukloniti, prašak se može posipati izravno na njih, ali svakako prvo nakvasite te površine. Čudotvorni rastvor ostavite na toplom roštilju oko 10 minuta kako bi se čestice aktivirale. Sunđerom za ribanje očistite prljavštinu i dobro isperite roštilj.

3. Alkoholno sirće: Baš kao i soda bikarbona, sirće je takođe korisno kada je reč o uklanjanju prljavštine i debelih slojeva masnoće. Nakon što se roštilj ohladi, napravite rastvor sirćeta tako što ćete sipati jednake količine vode i sirćeta u praznu flašicu s raspršivačem. Kiselu tečnost obilno pošpricajte po rešetkama, policama i površinama i ostavite da rastvor napravi svoju čaroliju tokom pola sata. Sirćetna kiselina će razbiti prljavštinu i molekule hrane, a istovremeno će ukloniti sve zaostale mirise.

4. Limun: Kad vam život da limun, iskoristite ga za čišćenje roštilja. Jednostavno uzmite tri sveža limuna i prepolovite ih. Istrljajte njima rešetke za roštilj, police i poklopac vašeg roštilja kako biste mu dali visoki sjaj, kao i osvežavajuću aromu. Antibakterijsko delovanje kiseline učiniće vaš roštilj čistim, dok će oštar miris sprečiti sve dugotrajne mirise prethodno korišćenog sirćeta.

