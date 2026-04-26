Očistite roštilj za tren oka: Bez ribanja, sve sastojke imate kod kuće

Uživali ste u roštiljanju, ali najteži deo posla dolazi posle. Očistite roštilj brzo i lako prirodnim sastojcima koje verovatno imate.

Čišćenje zagorele rešetke je verovatno svima najgori deo posle roštiljanja. Međutim, postoje jednostavni trikovi koji ovaj posao čine mnogo lakšim. Iako se može činiti da je dubinsko čišćenje skoro nemoguće izvesti u kratkom vremenu, postoji nekoliko jeftinih sastojaka koji garantuju ubrzavanje procesa. Ne samo da su jeftini i nalaze se u svakom domaćinstvu nego su i veoma efikasni.

Bez obzira da li roštiljate na terasi, balkonu ili u dvorištu, čista rešetka je ključ dobrog ukusa mesa i povrća. Pre nego što posegnete za žičanom četkom, probajte ove proverene kućne metode koje uklanjaju masnoću i naslage bez mnogo truda.

Trik sa lukom

Prepolovite luk, nabodite ga na viljušku za roštilj i istrljajte još toplu rešetku.

Toplota i sok od luka pomoći će da se i najtvrdokornije naslage lakše skinu, dok luk ujedno deluje kao prirodni dezinfekciono sredstvo.

Mešavina sirćeta i šećera

Za jače zaprljane rešetke, ovaj trik daje odlične rezultate.

Blago zagrejte rešetku, a zatim pomešajte:

200 ml jabukovog sirćeta

2 kašike šećera

Sipajte u bočicu sa raspršivačem i poprskajte prljave delove. Kada se ohladi, samo prebrišite vlažnom krpom i očistite roštilj – i rešetka će biti kao nova.

Soda bikarbona kao saveznik

Soda bikarbona je pravi hit u domaćinstvu, pa i kada je u pitanju čišćenje roštilja.

Stavite ohlađenu rešetku u veću posudu, pospite sodom i nalijte vodu da je prekrije. Tokom noći, smesa razlaže masnoću.

Ujutru je dovoljno samo da prebrišete krpom.

Kako sprečiti da se hrana lepi

Ovaj jednostavan trik sprečava lepljenje hrane. Pre nego što stavite meso ili povrće na roštilj, istrljajte rešetku prepolovljenim sirovim krompirom. Skrob iz krompira stvara tanak zaštitni sloj koji sprečava lepljenje, olakšava okretanje hrane i kasnije čišćenje.

Uz ove jednostavne trikove, roštiljanje ostaje uživanje – bez napornog ribanja posle.

