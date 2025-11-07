Očistite “tešku” prljavštinu iz tuš kabine: Genijalan trik koji vraća staklu stari sjaj, bez ribanja i hemije

Zaboravite hemikalije i mučno ribanje – jedan sastojak iz kuhinje briše sav kamenac i vraća staklu kristalni sjaj, za minut!

Nataloženi kamenac i prljavštinu na tuš-kabini i u kadi uklonićete lako. Domaćice iz Australije otkrile su trik i podelile ga na društvenim mrežama.

Trik koji ne zahteva ribanje: Kokosovo ulje briše kamenac i vraća sjaj

Reč je o kokosovom ulju – potpuno prirodnom sredstvu za čišćenje koje ne sadrži štetne hemikalije i neće moći da našteti vašem zdravlju. To je potpuno prirodno sredstvo za čišćenje. Ne sadrži štetne hemikalije i neće naštetiti Vašem zdravlju.

Dovoljno je samo da kružnim pokretima nanesete ulje na stakla. Na delove sa kamencem nanesite više ulja. Potom ih dobro istrljajte sunđerom ili četkom. Uklonićete svaki trag prljavštine.

Na kraju, uzmite čistu krpu. Uklonite sav višak masnoće. Vaša stakla će ponovo biti blistava i sjajna. Biće kao da su potpuno nova!

Rezultati su zaista fenomenalni. Internet publika ostala je oduševljena genijalnim rešenjem.

