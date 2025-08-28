Očistite ugljenisano dno tiganja brzo i lako: Blistaće kao nov, a sve sastojke imate kod kuće (video)

Zašto je ovo jednostavno i efikasno
Ugljenisano dno tiganja može biti prava noćna mora, ali uz nekoliko sastojaka koje već imate u kuhinji, možete ga očistiti brzo i bez mukotrpnog ribanja.
Rezultat? Tiganj blista kao nov!
Sve što vam treba
– Soda bikarbona
– Sirće
– Detergent za suđe
– Topla voda
Korak po korak
– Posolite dno tiganja i pospite sodu bikarbonu.
– Prelijte sa malo sirćeta i ostavite da se peni nekoliko minuta.
– Dodajte nekoliko kapi deterdženta i toplotu (topla voda ili kratko grejanje na šporetu).
– Lagano ribajte sunđerom dok ne skinete ugljenisane naslage.
– Isperite i uživajte u tiganju koji blista kao nov.
Pogledajte video
Za vizuelno uputstvo i demonstraciju kako ovo ide brzo i lako, pogledajte video:
@ramdeep.osahan
Easy home trick 😳😳 #foryou #foryoupage #diy #ramdeeposahan
♬ 1,2,3,4 (One, Two, Three, Four) – Fun Elektro Mix – Funbeat
Saveti
– Za tvrdokorne naslage, ostavite sodu bikarbonu i sirće da deluju 10-15 minuta.
– Nikada ne koristite metalne sunđere koji mogu oštetiti površinu tiganja.
– Redovno čišćenje sprečava nakupljanje ugljenisanih ostataka.
Da li ste probali ovaj trik? Podelite svoje rezultate u komentarima i inspirišite druge da brzo i lako očiste svoje tiganje!
