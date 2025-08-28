Očistite ugljenisano dno tiganja brzo i lako: Blistaće kao nov, a sve sastojke imate kod kuće (video)

Zašto je ovo jednostavno i efikasno

Ugljenisano dno tiganja može biti prava noćna mora, ali uz nekoliko sastojaka koje već imate u kuhinji, možete ga očistiti brzo i bez mukotrpnog ribanja.

Rezultat? Tiganj blista kao nov!

Sve što vam treba

– Soda bikarbona

– Sirće

– Detergent za suđe

– Topla voda

Korak po korak

– Posolite dno tiganja i pospite sodu bikarbonu.

– Prelijte sa malo sirćeta i ostavite da se peni nekoliko minuta.

– Dodajte nekoliko kapi deterdženta i toplotu (topla voda ili kratko grejanje na šporetu).

– Lagano ribajte sunđerom dok ne skinete ugljenisane naslage.

– Isperite i uživajte u tiganju koji blista kao nov.

Pogledajte video

Za vizuelno uputstvo i demonstraciju kako ovo ide brzo i lako, pogledajte video:

Saveti

– Za tvrdokorne naslage, ostavite sodu bikarbonu i sirće da deluju 10-15 minuta.

– Nikada ne koristite metalne sunđere koji mogu oštetiti površinu tiganja.

– Redovno čišćenje sprečava nakupljanje ugljenisanih ostataka.

Da li ste probali ovaj trik? Podelite svoje rezultate u komentarima i inspirišite druge da brzo i lako očiste svoje tiganje!

