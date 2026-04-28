Očistite zadnju stranu tiganja lako i bez imalo muke: Sastojke imate u kuhinji, a rezultat je neverovatan

Zadnja strana tiganja više ne mora da bude crna kao ugalj. Pomešajte dva sastojka iz kuhinje i naslage će spasti same od sebe.

Zadnja strana tiganja obično postane crna i masna pre nego što uopšte primetimo. Taj sloj zagorele prljavštine se taloži mesecima, a kada konačno rešite da ga očistite, običan deterdžent i sunđer ne pomažu ništa.

Ipak, ne morate da trošite novac na jake hemikalije niti da trošite snagu na ribanje žicom. Rešenje se krije u dva sastojka koja već imate u kuhinji, a ceo trik je gotov za par minuta.

Zašto se dno tiganja toliko zacrni

Svaki put kada stavite tiganj na ringlu, sitne kapljice ulja prskaju i padaju na spoljnu stranu tiganja. Tu se zatim peku na visokoj temperaturi i pretvaraju u tvrdu, lepljivu koru.

Sa svakim novim kuvanjem sloj postaje deblji i tamniji. Zato obično deterdženti ne mogu da ga rastvore.

Sastojci koji rade umesto vas

Za temeljno čišćenje tiganja trebaju vam samo dve stvari: soda bikarbona i vodonik peroksid.

Oba se mogu naći u svakoj prodavnici i koštaju sitno. Kada se pomešaju, prave gustu pastu koja razgrađuje masne naslage bez grebanja.

tri kašike sode bikarbone

dve kašike vodonik peroksida

kašičica deterdženta za sudove

stara četkica za zube ili meki sunđer

Kako se čisti zadnja strana tiganja korak po korak

Postupak je jednostavan, ali zahteva malo strpljenja. Pasta mora da odstoji da bi razložila zagoreli sloj.

Pomešajte sve sastojke u činijici dok ne dobijete gustu kremu.

Nanesite debeo sloj na dno tiganja, posebno na uglove.

Ostavite najmanje trideset minuta, a kod jakih naslaga i ceo sat.

Trljajte četkicom kružnim pokretima.

Isperite toplom vodom i obrišite suvom krpom.

Greške koje uništavaju tiganj

Mnogi posegnu za žicom čim vide crnilo. To je najgora odluka koju možete doneti. Žica pravi sitne ogrebotine u koje se posle još lakše uvlači mast i prljavština.

Takođe, izbegavajte sirće na aluminijumskim tiganjima jer ih kiselina nagriza i ostavlja mutne fleke.

Naslage na tiganju nikad ne treba čistiti dok je posuda vrela, jer hladna pasta na vrelom metalu može da pukne emajl.

Kako sprečiti da se dno tiganja ponovo zacrni

Posle svakog kuvanja brzo prebrišite spoljašnju stranu vlažnom krpom dok je još mlaka. Tako ulje neće stići da se zapeče.

Jednom mesečno uradite dubinsko čišćenje tiganja istom pastom, pa ćete zaboraviti na crne naslage zauvek.

Redovno održavanje traje minut, a štedi vam sate ribanja kasnije.

