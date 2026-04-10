Od semena do šampiona: 5 zlatnih pravila za najbolji rasad koji komšije ostavlja bez daha

Želite plodove koji pucaju od zdravlja? Tajna nije u skupoj prihrani, već u onome što uradite sada. Donosimo vam ultimativni vodič za najbolji rasad koji će preživeti svako presađivanje i doneti rekordan prinos.

1. Izbor semena: Kvalitet koji se vidi

Ne gubite vreme na staro seme sumnjivog porekla.

Kupujte provereno: Birajte deklarisano seme sa visokim procentom klijavosti.

Dezinfekcija: Ako koristite svoje seme, obavezno ga tretirajte blagim rastvorom kalijum-permanganata ili čajem od kamilice kako biste sprečili bolesti u startu.

2. Prava podloga je pola posla

Zaboravite na običnu zemlju iz bašte za početnu fazu – ona je preteška i puna korova.

Specijalni supstrat: Koristite sterilisane tresetne smeše. One su vazdušaste, zadržavaju vlagu, ali omogućavaju korenu da „diše“.

Drenaža: Osigurajte da posude imaju otvore na dnu. Višak vode je najveći neprijatelj mladog korena.

3. Tajna idealne temperature i svetlosti za najbolj rasad

Rasad je kao beba – traži pažnju i stabilne uslove.

Toplota za klijanje: Dok seme ne nikne, držite ga na toplom

Svetlost nakon nicanja: Čim se pojave prve „udice“, rasad mora na najsvetlije mesto (južni prozor ili pod LED lampe). Ako nema dovoljno svetla, rasad će se „izdužiti“ i postati kržljav.

Hlađenje: Nakon nicanja, blago spustite temperaturu noću kako bi biljka jačala stablo, a ne samo jurila u visinu.

4. Zalivanje: Manje je više za najbolji rasad

Najčešća greška početnika je „utapanje“ biljaka.

Zalivajte ujutru: Tako se listovi osuše do mraka, što sprečava pojavu gljivica i „poleganje“ rasada.

Sobna temperatura: Nikada ne koristite ledenu vodu direktno iz česme. Voda mora biti odstajala i sobne temperature.

5. Kaljenje – Priprema za „stvarni svet“

Ne iznosite biljke direktno iz tople sobe u baštu!

Postepeno navikavanje: Deset dana pre presađivanja, iznosite rasad napolje – prvo sat vremena u hladovini, pa postepeno povećavajte vreme i izloženost suncu i vetru.

Rezultat: Ovim procesom biljka dobija čvrsto stablo i tamnozelene listove spremne za sve izazove na otvorenom.

Bonus savet: Kada najbolji rasad dobije prva dva stalna lista (pored onih početnih okruglih), vreme je za pikiranje (presađivanje u veće saksije). To podstiče razvoj moćnog korenovog sistema koji će kasnije „hraniti“ vaše najukusnije plodove.

Srećna sadnja!

