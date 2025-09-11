Odeća vam se sakupila tokom pranja: Imamo super trik koji je odmah vraća u prvobitno stanje

Otkrivanje da vam omiljena majica ili omiljena košulja skupljena nakon pranja može da razočara. Srećom, jednostavna kombinacija sirćeta i sode bikarbone otkriva kako da povratite stari kroj bez štete po tkaninu.

Zašto odeća skuplja tokom pranja

Odeća najčešće skuplja usled:

previše tople ili hladne vode koja menja elastičnost vlakana

mešanja različitih materijala u jednom ciklusu

visokih temperatura prilikom centrifuge ili sušenja

Ovi faktori izazivaju skupljanje i gubitak prvobitnog oblika.

Kako vratiti odeću pomoću sirćeta i sode bikarbone

Potrebno je:

oprana odeća koja je skupljena

veliki lavor ili posuda s mlakom vodom

1 čaša alkoholnog sirćeta

20 g sode bikarbone

Postupak:

U lavor ulijte mlaku vodu, dovoljno da pokrije odeću.

Dodajte sirće i sodu bikarbonu, i mešajte dok se ne rastope.

Potopite komad odeće i ostavite 30 minuta da stoji.

Isperite čistom vodom i lagano ga razvlačite rukama dok se suši na vazduhu.

Iako ovaj metod ne garantuje vraćanje tačno na prvobitan broj, često značajno popravlja kroj i udobnost nošenja.

Dodatni savet: peglanje s vlažnom krpom

Nakon namakanja, položite još malo vlažnu odeću na dasku za peglanje, prekrijte je tankom mokrom krpom i peglajte na niskoj temperaturi. Lagano razvlačite tkaninu rukama dok toplotni efekat opušta vlakna i vraća ih u formu.

Uz ovaj recept iz kuhinje, ne morate bežati do prodavnice ili odustati od omiljenih komada. Ponekad su najbolja rešenja baš u vašoj ostavi!

