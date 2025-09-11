Odeća vam se sakupila tokom pranja: Imamo super trik koji je odmah vraća u prvobitno stanje

Otkrivanje da vam omiljena majica ili omiljena košulja skupljena nakon pranja može da razočara. Srećom, jednostavna kombinacija sirćeta i sode bikarbone otkriva kako da povratite stari kroj bez štete po tkaninu.
Zašto odeća skuplja tokom pranja
Odeća najčešće skuplja usled:
- previše tople ili hladne vode koja menja elastičnost vlakana
- mešanja različitih materijala u jednom ciklusu
- visokih temperatura prilikom centrifuge ili sušenja
Ovi faktori izazivaju skupljanje i gubitak prvobitnog oblika.
Kako vratiti odeću pomoću sirćeta i sode bikarbone
Potrebno je:
- oprana odeća koja je skupljena
- veliki lavor ili posuda s mlakom vodom
- 1 čaša alkoholnog sirćeta
- 20 g sode bikarbone
Postupak:
U lavor ulijte mlaku vodu, dovoljno da pokrije odeću.
Dodajte sirće i sodu bikarbonu, i mešajte dok se ne rastope.
Potopite komad odeće i ostavite 30 minuta da stoji.
Isperite čistom vodom i lagano ga razvlačite rukama dok se suši na vazduhu.
Iako ovaj metod ne garantuje vraćanje tačno na prvobitan broj, često značajno popravlja kroj i udobnost nošenja.
Dodatni savet: peglanje s vlažnom krpom
Nakon namakanja, položite još malo vlažnu odeću na dasku za peglanje, prekrijte je tankom mokrom krpom i peglajte na niskoj temperaturi. Lagano razvlačite tkaninu rukama dok toplotni efekat opušta vlakna i vraća ih u formu.
Uz ovaj recept iz kuhinje, ne morate bežati do prodavnice ili odustati od omiljenih komada. Ponekad su najbolja rešenja baš u vašoj ostavi!
