Ofarbajte jaja prirodno, bez veštačkih boja: Ovako su to radile naše bake

Veselite se Uskrsu zbog farbanja jaja s klincima, a niste stigli nabaviti boju. Ofarbajte jaja prirodno i pokažite deci kako su to nekad radile vaše bake. Treba vam tek malo mašte i jedna šetnja do pijace, a zabava je zagarantovana.

Trebaju vam i šerpice za kuvanje jaja, trake, listići ili komadići tvrđeg papira, odnosno obične elastične gumice koje možete omotati oko jaja tako da tvore ornamente kakve želite, stare najlon čarape, koje ćete izrezati, da biste u njih zamotali jaje na koje ste prislonili takav šablon i tako dobili različite ukrase.

Dakle, naše bake jaja su farbale hranom u različitim bojama, pa nabavite šareno povrće i začine koji mogu biti od koristi.

Crveni kupus za svetlu i tamnije plavu boju

Zanimljivu boju jajeta dobićete ako ga skuvate u vodi u koju ste dodali narezani crveni kupus. Treba vam jedna glavica crvenog kupusa, oko pola litre vode. Kupus narežite na debele kriške, pa stavite u šerpu s vodom. Kuvajte oko 45 minuta na laganoj vatri, odnosno dok veći deo tečnosti ne ispari.

U drugi deo tečnosti možete dodati kašičicu sode bikarbone, pa stavite jaja da se kvase nekoliko sati i dobićete svetliju plavu nijansu. Kad se jaja dobro osuše, premažite ih uljem za sjaj.

Kelj, blitva, spanać za zelena jaja

Da biste dobili nežnu, svetlozelenu boju, skuvajte listove kelja, spanaća, blitve, koprive i peršunovog lista, odnosno sve zelenilo koje pronađete. Kuvajte ih dok veći deo vode ne ispari i voda ne postane jarko zelena, pa dodajte sirova jaja na samom kraju i kuvajte pet do deset minuta. Ostavite da se ohlade i odstoje barem nekoliko sati u toj vodi, pa dobro osušite i premažite uljem.

Kurkuma za žutu i narandžastu boju

Dodajte dve kašike kurkume u dva do tri decilitra vode. Prokuvajte i dodajte kašiku šećera, pa ubacite kuvana jaja. Ostavite ih da odstoje barem nekoliko sati, odnosno, najbolje preko noći, da ljuska upije boju. Što duže jaja budu stajala boja će biti intenzivnija, pa na ovaj način možete dobiti od nežno žutih do narandžastih boja. Začin jajima daje žutu, ali i narandžastu boju.

Jedna od najpoznatijih namirnica koje se koriste za bojanje jaja je luk. Njegove ljuske treba prokuvati s vodom i dodati kašiku sirćeta, a zatim potopiti jaja pa ih pustiti da stoje dok ne dobijete željenu smeđe crvenkastu nijansu.

Sok od višnje ili kuvane cvekle – crvena

Jedan od najjednostavnijih načina da dobijete crvene boje jeste da ih uronite u sok od višnje. Jaja koja u soku držite dva do tri sata dobiće nežno ružičastu boju, ona koja ostanu preko noći mogla bi dobiti izrazito crvenu nijansu.

Sličan efekat dobićete ako jaja natopite u vodi u koju ste dodali sitno naribanu cveklu. Dodajte kašiku belog sirćeta, dodajte jaja i pustite ih da odstoje što duže.

Borovnice jajima daju plavu nijansu



Uzmite smrznute borovnice, pustite da se otope pa ih usitnite blenderom. Dodajte vode i kašiku sirćeta, pa potopite jaja u tu tečnost i ostavite dok ne dobijete željenu nijansu. Ako ih ostavite preko noći, mogli biste dobiti i ljubičaste tonove.

Kuvanje jaja u kafi za blago smeđu boju

Dodajte nekoliko kašika kafe u hladnu vodu, pa promešajte. Dodajte jaja i stavite na ringlu. Pustite da se zagreva na laganoj vatri i kuvajte na minimalnoj temperaturi koliko je potrebno da se jaja skuvaju (otprilike 15 do 20 minuta). Jaja će biti blago smeđe boje.

Tamno crvena jaja kuvana u vinu

Nabavite kvalitetno crveno vino, npr. teran. Stavite jaja u lonac u kojem se mogu kuvati, prelijte ih vinom tako da ih pokrije i da provri, pa ostavite da kuva na laganoj vatri oko 15 minuta. Ugasite i ostavite da se jaja hlade i odleže u toj tečnosti preko noći. Dobićete tamnu, pomalo bordo boju. Kad premažete jaja uljem, izgledaće fantastično.

Vaša korpa je ogledalo kuće

Uskrs je dan kada se trud meri po boji čuvarkuće, a ne po tome koliko ste para potrošili u marketu. Najlepša crvena jaja su vaša poruka porodici. Ona govore da u vašem domu vlada mir, radost i poštovanje prema korenima.

Ove godine ofarbajte jaja prirodno i ne pristajte na veštačke farbe koje mirišu na fabriku. Iskoristite snagu prirode i napravite korpu koja izgleda kao pravo blago.