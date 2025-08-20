Ogledala su kao portali: Evo gde treba da ih postavite da dozovu sreću i blagostanje u vaš dom

Ogledala mogu biti snažan saveznik u podizanju energije u prostoru – ali samo ako su pravilno postavljena i energetski čista. Njihova sposobnost refleksije može pojačati svetlost, toplinu, lepotu i prosperitet, ali isto tako može udvostručiti haos, nesklad i težinu ako nisu u ravnoteži s okolinom.

Ogledala su od davnina bila obavijena velom misterije. U mnogim starim kulturama smatrana su portalima prema drugim dimenzijama – svetovima u kojima, prema verovanjima, prebivaju tamne sile i entiteti. Iako se vremena menjaju, jedno je ostalo postojano – brojna upozorenja koja nas pozivaju na oprez u vezi s ovim naizgled bezazlenim predmetom.

Današnje razumevanje energije i prostora, kako u ezoteriji tako i u bioenergetici, dodatno produbljuje ova verovanja.

Ogledala poseduju snažan energetski uticaj na ljude i njihove životne prostore. Njihov položaj, stanje i interakcija s okolinom mogu igrati ključnu ulogu u vašem mentalnom, emocionalnom i fizičkom blagostanju.

Na primer, ako vaša dnevna soba ili trpezarija gledaju na prirodu, baštu, prelepo drveće, nebo ili bilo šta drugo lepo, postavljanje ogledala nasuprot njih će udvostručiti tu lepotu.

Trpezarija je savršeno mesto za ogledala

Mesto za obedovanje predstavlja porodično bogatstvo zbog čega ogledalo povećava tu energiju. Takođe, dobro je i staviti ga negde u dnevnu sobu gde se družite i organizujete druženja jer povećava pozitivan ći.

Idealno bi bilo kada bi mogli da postavite ogledalo od poda do plafona koje će reflektovati trpezarijski sto, ali tako da ne gleda na ulazna vrata.

Mala prostorija i uski hodnik

Malu sobu možete povećati ogledalom gde god da ga postavite. Isto možete da uradite i s dugačkim, uskim hodnikom na koji treba staviti ogledalo uzduž zida. Nemojte postavljati ogledala jedno preko puta drugog jer će se tako zarobiti ći energija koja će se odbijati jedna od druge i ostati zarobljena u tom prostoru, objašnjava feng šui

Možete ga postaviti na dno dugog mračnog hodnika kako bi reflektovalo svetlo i pozitivnu ći energiju u prostor. Ali pazite da ogledalo ne gleda prema ulaznim vratima ili kuhinji.

Hodnik

Najbolje je postaviti ogledalo vertikalno uz ulazna vrata ili isto tako, ali na bočni zid. Najveća greška je staviti ogledalo nasuprot ulaznih vrata jer se reflektovanjem ulaza sva energija i mogućnosti odbiju od vas, pre nego što vam i dođu, prema feng šuiju.

Stepenište

Postavljanjem velikog ogledala na zid stepeništa vizualno ćete ga proširiti, naročito ako je usko. To će takođe stvoriti sreću i pomoći dobroj energiji da kola stepeništem. Ne preporučuje se stavljanje ogledala u podnožje stepeništa jer ‘seče’ noge i kada se penjete i spuštate.

Kupatilo

Ogledalo ne bi trebalo da reflektuje WC šolju niti ‘da seče’ glavu bilo kome ko se u njega gleda. Neki preporučuju da se stavi ogledalo u punoj dužini vrata kupatila sa spoljne strane. Tako se čini da kupatilo ‘nestaje’ reflektovanjem ostalog prostora.

Kuhinja

U njoj se, prema feng šuiju, ne preporučuje stavljanje ogledala.

Spavaća soba

Ne preporučuje se da se ogledalo postavi tako da gleda prema krevetu jer donosi lošu energiju, niti iznad kreveta. Prema feng šuiju, tako postavljeno ogledalo može biti krivac za loš san, ali i probleme u braku.

Sva mesta na koja ne treba stavljati ogledalo:

Nasuprot kamina (iznad kamina može) jer reflektovanje vatre unosi previše energije.

Nasuprot ulaznim vratima – blokira ulaz pozitivne energije.

U spavaćoj sobi, posebno nasuprot kreveta – narušava san i unutrašnji mir.

Tamo gde ogledalo reflektuje nered, oštećenje, ružne detalje – negativna energija se udvostručuje.

Na način da odražava radni sto – povećava stres i količinu posla

Ogledalo nasuprot ogledalu – stvara snažnu energetsku nestabilnost.

Pametno korišćenje ogledala znači poznavanje njegovih ograničenja i moći. Ako ste u nedoumici, poslušajte intuiciju. Ako vam neko ogledalo izaziva nemir – verovatno imate dobar razlog. Uvek birajte sklad, ravnotežu i energetsku čistoću kao osnovne principe pri uređenju doma.

Ogledala su mnogo više od pukog odraza – ona su energetski kanali, memorijske površine i simbolički mostovi između svetova. Pravilnim postavljanjem i održavanjem ogledala možete značajno poboljšati energetsku klimu svog doma, osigurati miran san i otvoriti vrata blagostanju.

Ako želite da imate više sreće, mira i balansa u svom životu – možda je vreme da preispitate gde i kako vam stoje ogledala.

