Želite krupne i mesnate paprike? Evo kada morate da ih okopate da bi rađale kao lude

Okopavanje paprike u pogrešnom trenutku košta vas pola roda. Evo tačno kada uzeti motiku i šta nikako ne smete da uradite.

Pravilno okopavanje paprike je pola posla u bašti, a vreme u kom to radite određuje sve. Prvo okopavanje radi se čim rasad pusti treći par pravih listova, a drugo tačno pred cvetanje – otprilike deset dana nakon prvog.

Sve van tog prozora je čist promašaj. Zakasnite li samo malo, plod ostaje sitan kao palac, ma koliko vode i đubriva posle sipali.

Komšije koje svake godine beru paprike krupne kao šaka ne rade ništa magično. Oni samo u dan poštuju ova dva termina i jedan ključan detalj koji većina nas potpuno previdi.

Zašto baš jun, a ne maj kao što svi pričaju?

U našim baštama i malim dvorištima rasad se obično sadi krajem maja, tek kada noćne temperature prestanu da padaju ispod 12 stepeni. To znači da prvo ozbiljno okopavanje paprike pada u prvu polovinu juna, a nikako ranije.

Ako razgrnete zemlju dok je koren još plitak i prozebao, pokidaćete sitne žilice i biljka će stati s rastom na deset dana. Tu većina nas greši – žurimo pre vremena samo zato što vidimo da komšiluk već uveliko kopa paradajz.

Koliko duboko sme motika i gde se tačno udara?

Paprika ima koren koji se širi plitko. Najveći deo aktivnih žilica nalazi se u prvih 8 do 12 centimetara zemlje. Zato motikom idite najviše 5 centimetara u dubinu, i to isključivo između redova.

Uz samu stabljiku nema teškog kopanja! Tu se zemlja samo blago rastrese prstima ili malom ručnom kopačicom. Jedan pogrešan zamah i dubina od 15 centimetara znače da ste presekli glavnu hranljivu žilu i uništili rod.

Kada je drugo okopavanje paprike obavezno

Drugo kolo radi se pred samo cvetanje, kada vidite prve bele pupoljke u pazuhu listova. To je obično krajem juna ili u prvim danima jula, zavisno od sorte.

Tada se uz okopavanje radi i blago zagrtanje stabljike, navučete oko 3 do 4 centimetra zemlje uz sam koren. Biljka pušta nove žilice iz ogrnutog dela i sa duplim korenom vuče duplo više hrane u plod.

Da li okopavanje paprike zamenjuje zalivanje

Ne zamenjuje, ali smanjuje potrebu za vodom za skoro trećinu. Rastresena zemlja prekida kapilare kroz koje vlaga isparava, pa ono što ste zalili ostaje u zoni korena umesto da ode u vazduh.

Greška koju niko ne priznaje

Kopanje po vlažnoj zemlji, dan posle kiše ili istog jutra posle zalivanja. Mokra zemlja se lepi za motiku, gnječi se umesto da se rastrese, i kada se osuši postane tvrđa nego pre kopanja.

Sačekajte da se površinski sloj prosuši, obično 48 sati posle kiše. Prst zabodete dva centimetra duboko, ako izlazi suv i čist, motika može.

Šta sa korovom koji uvek izađe između redova

Korov uz papriku se ne čupa rukom u toku okopavanja, presečete ga motikom u sloju zemlje i ostavite na površini da se osuši na suncu.

Tako napravite prirodan malč koji zadržava vlagu i sprečava novi korov sledećih nedelju dana. Pleva i suvo lišće oko stabljike rade isti posao, naročito ako vam je leto već najavilo dane sa 35 stepeni.

Tri pravila koja delim u jednoj rečenici

Plitko, suvo, dvaput. Pet centimetara duboko, samo kada je zemlja sasvim prosušena, i to tačno dva puta u sezoni, pred cvetanje i posle prvog branja. Treće okopavanje paprike radi se samo ako se zemlja jako zbije posle obilnih kiša, inače biljka već gradi plod i ne želi da je dirate.

Koja je vaša najveća greška sa paprikom prošle godine, ona za koju ste tek kasnije shvatili da vam je pojela rod?

Da li se paprika okopava pre ili posle zalivanja?

Posle, ali ne odmah. Sačekajte da se površinski sloj prosuši, obično dan ili dva, pa tek onda uzmite motiku

Koliko puta se okopava paprika tokom sezone?

Najčešće dva puta, pred cvetanje i posle prvog branja. Treći put samo ako se zemlja jako zbije posle kiše

Da li se paprika ogrće zemljom kao paradajz?

Da, ali blago, najviše 3 do 4 centimetra zemlje uz koren. Tako biljka pušta dodatne žilice i bolje vuče hranu

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