Ako odmah izabacite 1 stvar iz kuće i za vas kreće bolji život – to je stvar koja priziva bedu i nemaštinu

Taj predmet crpi vaše finansije i mir. Bacite ih već danas, očistite prostor i napravite mesto za brz uspeh!

Čuvate staru, okrnjenu šolju jer vas podseća na detinjstvo? Ta naizgled bezopasna navika vas zapravo košta više nego što mislite. Okrnjeno posuđe u kući stvara nevidljivu blokadu koja odbija novac i stabilnost, a pravo rešenje leži u potpunom resetovanju vašeg životnog prostora!

Šta tačno privlači bedu u dom?

Bedu u dom najčešće privlače polomljene sitnice i okrnjeno posuđe u kući. Ovi predmeti simbolizuju stagnaciju, zadržavaju lošu energiju i stvaraju podsvesni osećaj siromaštva koji blokira svaki dalji finansijski i lični napredak ukućana.

Zašto oštećene stvari kradu vaš unutrašnji mir

Kada pijete jutarnju kafu iz šolje kojoj fali komadić keramike, vi zapravo šaljete poruku da niste dostojni nečeg celog i potpuno funkcionalnog. Takve razbijene šolje i krnje činije deluju kao snažan magnet za neslogu i stalni osećaj nezadovoljstva. Vaš dom predstavlja ogledalo vaše duše i uma. Prostor u kojem boravite aktivno upija vašu svakodnevicu, vaše misli i vaše raspoloženje. Ako je ta svakodnevica ispunjena oštećenjima, i vaš opšti životni standard postepeno počinje da opada. Uklanjanje ovih nepotrebnih predmeta donosi momentalno olakšanje i oslobađa dragoceni prostor za nove, lepe stvari koje će vas istinski radovati.

Kako slomljeni predmeti zaustavljaju vaš napredak

Ljudi se često grčevito vezuju za predmete iz neopravdanog straha od gubitka. Međutim, slomljeni predmeti zapravo drže vas i vašu porodicu zarobljene u nekoj davnoj prošlosti. Da biste na pravi način napravili mesta za sasvim nove poslovne i privatne prilike, morate najpre hrabro raščistiti te stare ruševine. Pravilo je vrlo kristalno jasno i jednostavno – čim primetite da se nešto razbilo, napuklo ili izgubilo svoju osnovnu funkciju, odmah ga bacite bez razmišljanja.

Evo jasnog spiska onoga što morate momentalno izbaciti iz svojih kuhinjskih elemenata:

Tanjiri sa oštrim, napuklim ivicama koji lako skupljaju opasne bakterije.

Staklene čaše sa sitnim oštećenjima koje svakog trenutka mogu da vas ozbiljno poseku.

Stare keramičke šolje bez drške koje stoje u dnu ormara i apsolutno ničemu ne služe.

Bilo kakve ukrasne posude sa uočljivim naprslinama ili flekama koje se ne daju oprati.

Pribor za jelo koji je zarđao, iskrivljen ili potpuno izgubio svoj prvobitni oblik.

Zbog čega napukli tanjiri u domu utiču na finansije

Većina ljudi često potpuno zaboravlja da trpezarijski sto predstavlja apsolutni centar porodičnog bogatstva, mira i zdravlja. Napukli tanjiri u domu najdirektnije moguće narušavaju tu harmoničnu sliku obilja i blagostanja. Svaki put kada sa ljubavlju servirate hranu u nečemu što je falično ili oštećeno, vi podsvesno pristajete na mnogo manje od onoga što zaista zaslužujete. To je izuzetno opasan stav koji se neprimetno, ali sigurno kasnije preslikava na vaš profesionalni posao, na vašu karijeru i samu mesečnu zaradu. Zadržavajući okrnjeno posuđe u kući, blokirate protok pozitivne energije koja obezbeđuje finansijsku stabilnost svih ukućana.

Zato, uzmite stvari u svoje ruke i uradite temeljnu reviziju apsolutno svih kuhinjskih fioka i ormarića. Sve te beskorisne stvari koje donose nesreću moraju najhitnije završiti u kanti za smeće. Ne pokušavajte na silu da lepite staru keramiku, niti da tražite izgovore za njeno čuvanje. Temeljno oslobađanje prostora stvara jedinstven osećaj reda, besprekorne čistoće i daje vam talas nove, snažne motivacije. Vaš dom tada konačno ponovo postaje sigurna luka, a vi dobijate ogromnu energiju da se maksimalno fokusirate na prave i zdrave životne ciljeve.

Ponekad je najteže svesno raskinuti sa dugogodišnjim starim navikama, ali je onaj početni osećaj svežine nakon velikog raspremanja zaista neprocenjiv.

Da li polomljeno ogledalo stvarno donosi nesreću?

Prema narodnim verovanjima ono simbolizuje razbijenu energiju. Najbolje je oštećeno ogledalo odmah pažljivo baciti i zameniti ga potpuno novim.

Gde treba baciti staro suđe?

Keramiku i staklo prvo čvrsto umotajte u stari novinski papir kako se niko ne bi povredio, a zatim ih odložite u kontejnere za reciklažu.

Kako očistiti energiju nakon bacanja stvari?

Širom otvorite prozore da uđe svež vazduh, prebrišite police mešavinom vode i sirćeta i unesite novu zdravu biljku u vaš kuhinjski prostor.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com