Omekšivač vam slabo miriše – ova greška je kriva za sve, a mnogi je prave kada peru veš!

Da bi se miris omekšivača osetio danima nakon pranja, ključno je da ne prepunite mašinu za veš i da koristite tačno propisanu dozu omekšivača. Previše veša sprečava ravnomerno raspoređivanje tečnosti, dok višak omekšivača može zagušiti vlakna tkanine i paradoksalno – oslabiti miris. Uz to, redovno čišćenje mašine je neophodno kako se zaostale nečistoće ne bi mešale sa svežim mirisom.

Da li stavljate previše veša u bubanj?

Jedna od najčešćih grešaka zbog kojih veš ne miriše intenzivno jeste pretrpavanje mašine. Kada je bubanj prepun, odeća nema dovoljno prostora da se slobodno kreće, što znači da voda i omekšivač ne mogu da prodru do svakog komada podjednako. Rezultat je veš koji je na nekim mestima opran dobro, a na drugima jedva da je „osetio“ omekšivač. Uvek ostavite bar širinu dlana slobodnog prostora na vrhu bubnja – to je jednostavno pravilo koje donosi veliku razliku.

Više omekšivača ne znači i više mirisa

Mnogi misle da će udvostručavanje doze omekšivača rezultirati dvostruko jačim mirisom, ali istina je potpuno drugačija. Višak omekšivača se ne ispira dobro, taloži se na tkanini i stvara sloj koji sprečava da odeća upije vodu i miris. Umesto baršunaste mekoće, dobijate veš koji je na dodir pomalo lepljiv, a miris je slab ili ga uopšte nema. Zato uvek pažljivo pročitajte uputstvo na pakovanju i koristite mernu čašicu.

Kada ste poslednji put očistili mašinu?

Čak i ako sve radite kako treba, prljava mašina može sabotirati sav vaš trud. Vremenom se u pregradi za deterdžent, gumi na vratima i unutar bubnja nakupljaju ostaci praška, omekšivača, prljavštine i buđi. Ove naslage ne samo da izazivaju neprijatne mirise, već mogu i neutralisati miris omekšivača koji dodate. Jednom mesečno pokrenite prazan ciklus pranja na najvišoj temperaturi, dodajući šolju belog sirćeta ili sode bikarbone kako biste očistili i dezinfikovali mašinu.

Ne zaboravite na pravilno sušenje

Način na koji sušite veš takođe igra veliku ulogu. Ne ostavljajte mokar veš u mašini dugo nakon završenog ciklusa, jer će se brzo razviti neprijatan miris vlage i buđi. Najbolje je da veš odmah izvadite i prostrete ga. Ako je moguće, sušite ga na svežem vazduhu, jer prirodna cirkulacija vazduha pomaže da se miris sačuva. Izbegavajte predugo sušenje na jakom suncu ili u mašini za sušenje na visokoj temperaturi, jer toplota može „ispariti“ mirisne note.

