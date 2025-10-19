Omekšivač više ne miriše kao pre: Glavni krivac je greška koju svi pravimo!

Svi volimo kada nam veš lepo miriše. I stalno tražimo omekšivač koji će učiniti da nam veš lepše i duže miriše.

A kada ga pronađemo, često nam se čini da miris brzo ispari, ponekad čak i dan nakon što smo oprali veš.

Često je to vrlo jednostavan razlog – mala greška koju većina ljudi pravi. U želji da nam veš lepo miriše, često stavljamo previše omekšivača, prenosi n1.

A da bi njegov miris trajao danima, ključno je da ne stavljamo previše veša u mašinu i da koristimo tačno propisanu dozu omekšivača.

Ako stavimo previše veša, omekšivač se ne može ravnomerno rasporediti, a ako stavimo previše, može začepiti vlakna tkanine i oslabiti miris.

Još jedna stvar je veoma važna. Potrebno je redovno čistiti mašinu, kako se prljavština ne bi mešala sa svežim mirisom.

Najveća greška: Previše veša u mašini

Međutim, jedna od najvećih grešaka, koju skoro svi pravimo, jeste stavljanje previše veša u mašinu.

Naime, kada je bubanj pun, odeća nema dovoljno prostora da se slobodno kreće, pa voda i omekšivač ne dopiru podjednako do svakog komada. Rezultat je neravnomerno opran veš, javlja N1.

*Pravilo: Trebalo bi da ostavite barem širinu dlana praznog prostora na vrhu bubnja jer ta mala razlika pravi veliku razliku.

Više omekšivača ne znači jači miris

Mnogi ljudi misle da ako stavimo više omekšivača, naš veš će jače mirisati. U stvari, dešava se suprotno.

Kada preteramo sa omekšivačem, on se ne ispira dobro već se taloži na tkanini i stvara sloj koji sprečava odeću da upija vodu i miris.

Kao rezultat toga, dobijamo lepljivu tkaninu umesto mekog veša iako je sveže opran.

Zato uvek koristimo poklopac kao meru ili ako imate mernu šolju i pratite uputstva na pakovanju.

Neočišćena mašina takođe bi mogla biti krivac

Ako već sve ovo radite, a vaš veš i dalje ne miriše kako bi trebalo, moguće je da niste dugo čistili mašinu.

Naime, u odeljku za deterdžent, gumi na vratima i bubnju, vremenom se nakupljaju ostaci praška, omekšivača i buđi.

Sve ove naslage, pored toga što stvaraju neprijatan miris, neutrališu i miris omekšivača.

Zbog toga, mašinu za veš čistite jednom mesečno. Takođe možete pokrenuti prazan ciklus na najvišoj temperaturi sa šoljom sirćeta ili sode bikarbone.

Važno je i kako sušite veš

Veš ne bi trebalo dugo da bude u mašini jer se u njega upija vlaga i buđ i miris postaje neprijatan.

Čim mašina završi sa radom, izvadite veš i raširite ga, po mogućstvu na svežem vazduhu.

Takođe treba izbegavati dugo izlaganje jakom sunčevom svetlu ili sušenje na visokim temperaturama u mašini, jer miris omekšivača može da ispari usled toplote.

Glavni razlog što omekšivač slabo miriše nije njegova loša formula, već način na koji peremo veš. Najveća greška je pretrpavanje mašine i preterano korišćenje deterdženta, što blokira dejstvo omekšivača. Kada se pravilno dozira i ostavi dovoljno prostora u bubnju, veš će biti i mekan i mirisan.

