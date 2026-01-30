Ona je prava „žena-improvizacija“: Sedmodnevni jelovnik ove domaćice košta 2.000 dinara!

Sposobnost da skuva bilo šta bez ikakvih uputstava, učinila je da Ksi nađe način da pojede nešto ukusno za manje od dolara.

Džun Ksi je devojka koja stoji iza emisije „Budget Eats“ na Youtube-u, koja postoji već tri godine. Ona ima milione gledalaca jer pravi sjajna jela, a neverovatno jeftina.



Odrasla je u Njujorku i nikada nije mogla da shvati američki način kuvanja, koji zahteva preciznost i tačnost.

„Roditelji su mi bili kineski imigranti: domaća kuhinja je podrazumevala samo iseckati povrće, baciti ga u vok sa uljem, začiniti solju i možda nekom vrstom začina. Naravno, i poslužiti uz pirinač. Nije bilo dinstanja luka tačno sedam minuta. Kada je gotovo, gotovo je”, objašnjava Džun.

Sposobnost da kuva bilo šta, u bilo kom trenutku bez ikakvih uputstava, učinila je da Ksi nađe način da pojede nešto ukusno za manje od jednog dolara.

Kako izgleda njen sedmodnevni jelovnik

U svojim video tutorijalima pokazuje kako je moguće jesti ukusna jela za male pare. U jednom vidimo da je spremila osam večera za dvoje sa 15 dolara, što je manje od 2000 dinara. Ona je džez kuvar – improvizuje sa svojim sastojcima, neprestano pretvarajući jučerašnje večere u sutrašnji doručak – ali mnoga jela koja ona sprema su restoranskog kvaliteta, puna neočekivanih kombinacija ukusa i svežih proizvoda, prenosi Guardian.

Džun uspeva da na najimpresivniji način transformiše kesicu povrća koje je skoro užeglo od 1 dolara u sastojke gurmanskog izgleda koji se mogu koristiti cele nedelje. Pritom, svoje veštine predstavlja kupujući namirnice u jednom od najskupljih gradova na svetu.

Reakcije na njenu uštedu

„Mnogi ljudi su mi pisali govoreći: ’Promenila si način na koji kuvam.‘ Svaki sastojak se može tretirati na razne načine ako ste otvoreni za eksperimentisanje“, tvrdi ona. Ksi kaže da je prvo pravilo štedljivog kuvanja uvek tražiti sniženje.

„Samo držite oči otvorene za sve što je na rasprodaji i kupujte onoliko koliko možete da priuštite. Naći ćete načine za korišćenje tih stvari koje su na sniženju i ako ne znate kako da ih koristite, naučićete. Sve je to samo hrana i zamenljiva je. Jedina stvar koju ljudi greše je što uvek kupuju iste stvari. Ako znate da su pirinač, krompir i pasulj uvek jeftini, možda ćete nastaviti da ih kupujete ali će vam dosaditi. Kupujte različite sastojke u istom cenovnom rangu i samo ih isprobavajte.” Pogledajte kako ona to radi:

