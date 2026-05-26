Onkolozi otkrili jezivu istinu: Pogledajte kada je proizveden vaš tiganj, ako je pre ove godine – hitno ga bacite

Stari teflonski tiganj možda krije sastojak koji se više ne proizvodi od 2013. Pogledajte dno tiganja večeras pre kuvanja.

Stari teflonski tiganj koji vam stoji u dnu fioke verovatno je stariji od vašeg najmlađeg deteta. Okrenite ga naopako i pogledajte šta piše na dnu. Ako je proizveden pre 2013. godine, taj komad posuđa je zreo za kantu, a ne za vaš šporet.

U stanovima širom Srbije domaćice čuvaju iste tiganje po petnaest, dvadeset godina. Navika je čudo, a i što da se troše pare kad još uvek završava posao. Međutim, problem je što se tehnologija dramatično promenila baš oko 2013. godine. Tada su veliki proizvođači konačno izbacili iz upotrebe PFOA – opasnu kiselinu koja se do tada koristila u proizvodnji teflona.

Šta je PFOA i zašto je izbačena?

PFOA (perfluorooktanska kiselina) je hemikalija koja je decenijama služila kao neka vrsta lepka za teflonski premaz. Američka agencija za zaštitu životne sredine je još 2006. godine pokrenula uzbunu i obavezala fabrike da je potpuno izbace iz upotrebe. Većina velikih brendova je taj posao završila do 2013. godine.

Zašto je ovo važno za tiganj u vašoj kuhinji? Zato što je PFOA proglašena za potencijalno kancerogenu materiju koja se ne razlaže u prirodi, a ni u našem telu. Sam teflon po sebi nije opasan dok je potpuno nov, gladak i dok se ne pregreva preko 260 stepeni. Ali, ključna reč ovde je – dok je netaknut.

Da li je izgreban teflonski tiganj opasan?

Jeste, i to ozbiljno. Čim se na površini pojave prve linije od viljuške ili noža, teflon počinje da se ljušti i da kroz hranu unosite sitne čestice plastike u organizam. Ako vam je tiganj proizveden pre 2013. godine, te čestice sa sobom nose i pomenutu štetnu kiselinu. Novije posuđe jeste bezbednije jer nema tu opasnu hemiju, ali nikako nije besmrtno. Čim se izgrebe, vreme je za kupovinu novog.

Tri znaka da je tiganj za bacanje

Većina nas pogleda tiganj, vidi malu ogrebotinu i mahne rukom. Tu većina nas greši. Evo šta zaista znači kraj radnog veka:

Premaz se ljušti, vidite sive ili crne komadiće u hrani

Dno je izgubilo glatkoću, jaja se lepe iako kuvate sa uljem

Boja premaza je promenjena, prelazi u žućkastu ili braon nijansu

Sasvim druga priča je kad tiganj počne da dimi na srednjoj vatri. To je signal da je zaštitni sloj otišao, a metal ispod se pregrejava. Ne sutra, danas ga sklonite.

Šta kažu lekari o izloženosti

Onkolozi godinama upozoravaju da hronična izloženost PFOA jedinjenjima ima veze sa povećanim rizikom od određenih oblika raka bubrega i testisa.

Prema podacima objavljenim u časopisu „Environmental Health Perspectives“, istraživanje o izloženosti PFOA i riziku od karcinoma bubrega ukazuje na statistički značajnu vezu kod ljudi sa dugotrajnom izloženošću.

To ne znači da će vam jedan stari tiganj naškoditi. Znači da ne vredi rizikovati zbog komada posuđa koji košta tri hiljade dinara.

Kako prepoznati godinu proizvodnje?

Okrenite tiganj naopako. Na dnu se često nalazi gravura sa godinom, šifra ili broj serije. Ako nema nikakve oznake, a znate da ga koristite duže od decenije – pretpostavite najgore. Ako ste ga nasledili od majke ili svekrve, budite sigurni da je taj preživeo dve generacije i previše porodičnih ručkova da bi i dalje bio bezbedan.

Najveći problem je što mnogi misle da par sitnih ogrebotina nije ništa strašno. Istina je da te mikročestice, potpuno nevidljive golom oku, sa svakim prženjem završavaju prvo u vašoj kajgani, a onda i u vašem organizmu.

Čime zameniti stari teflonski tiganj?

Ako rešite da obnovite kuhinju, imate nekoliko odličnih opcija:

Liveno gvožđe (tuč): Drži toplotu kao nijedan drugi materijal, neuništiv je, ali traži malo više pažnje oko održavanja i pranja.

Nerđajući čelik (rosfraj): Večan je i dugoročno se najviše isplati.

Keramički tiganji: Traju kraće od teflona, ali ste potpuno mirni jer nemaju nikakvu štetnu hemiju u sebi.

Novi teflon sa oznakom „PFOA-free“: Bezbedniji su nego ikad, samo je važno da ih ne grejete prazne na jakoj vatri.

Kada kupujete novi tiganj, nemojte po svaku cenu birati najjeftinije modele na prečac. Razlika od par stotina dinara obično deli proveren i bezbedan premaz od loših kopija koje će početi da se ljušte već posle nekoliko meseci.

A sada priznajte: koji je najstariji tiganj koji još uvek čuvate u kuhinji i da li ste mu ikada pogledali dno? Pišite nam u komentarima!

Da li se stari teflonski tiganj može reciklirati?

Može, ali ne u običnoj kanti. Odnesite ga u reciklažni centar koji prima metalni otpad sa premazom, sloj se odvaja od aluminijuma industrijski.

Koliko godina traje neprijanjajući tiganj?

Uz pažljivo korišćenje i drvene varjače, kvalitetan teflonski tiganj traje tri do pet godina. Posle toga premaz gubi svojstva bez obzira na izgled.

Da li je bezbedno kuvati u tiganju sa malom ogrebotinom?

Jedna sitna ogrebotina nije razlog za paniku, ali je signal za upozorenje. Kad se pojavi druga, vreme je za zamenu posuđa.

