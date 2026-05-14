Bolje ih izbacite ih iz kuće: Ako imate ove zavese, udišete opasne materije, a da toga niste ni svesni!

Opasne zavese u kući tiho zagađuju vazduh koji udišete. Proverite materijal i etiketu još večeras, pa odlučite šta ostaje.

Opasne zavese u kući retko izgledaju opasno. Naprotiv, deluju potpuno bezazleno, vise tu godinama, pa ih i ne primećujete.

A onda otvorite prozor, sunce ih ogreje i u prostoriju krene specifičan miris nove tkanine. Taj miris nije parfem. To je hemija koja sporo isparava i koju vi udišete dok pijete jutarnju kafu.

Zašto su zavese pune hemikalija problem za vaše pluća

Većina jeftinih zavesa iz velikih lanaca tretira se premazima protiv gužvanja, protiv buđi i protiv požara. Zvuči korisno, ali ti premazi često sadrže formaldehid i jedinjenja iz grupe ftalata.

Ona se godinama oslobađaju u vazduh, posebno kada su zavese izložene direktnom suncu ili radijatoru.

Problem nije jednokratan. Vi spavate, kuvate i gledate televiziju u istoj prostoriji u kojoj te materije lebde. Deca i kućni ljubimci najviše stradaju, jer su bliži podu i tepisima na koje se čestice talože.

Koje su to najopasnije zavese u kući

Postoji nekoliko tipova zavesa koje su prepoznate kao najproblematičnije:

Sintetičke zavese od poliestera sa premazom „wrinkle free“

Zatamnjujuće (blackout) zavese sa gumiranim slojem koji ispušta jak miris

Vinilne zavese za kupatilo starije od dve godine

Zavese sa otiskom koji puca i ljušti se po dodiru

Stari teški draperi koji nisu prani godinama i pune su prašine i grinja

Kako prepoznati toksične zavese u vašem domu

Toksične zavese odaju se na nekoliko načina:

Miris koji ne nestaje: Ako i posle nedelju dana provetravanja zavesa i dalje miriše na „novo“, to nije osveživač, to je isparavanje hemikalija.

Šifre na etiketi: Reči poput „flame retardant“, „stain resistant“ ili „easy care“ često znače agresivan hemijski tretman.

Reakcija vašeg tela: Suvo grlo ujutru, češće kijavice ili pečenje u očima dok čitate pored prozora. Mnogi to pripišu polenu, a pravi krivac zapravo visi tik pored vas.

Šta su nezdrave zavese i kako ih definisati

Nezdrave zavese su tekstilne zavese koje sadrže hemijske premaze, sintetička vlakna ili nataloženu prašinu i buđ, a koje pri sobnoj temperaturi i suncu oslobađaju isparljiva organska jedinjenja u vazduh koji udišete.

Šta uraditi sa zavesama koje truju vazduh

Probajte sledeći redosled poteza, bez panike i bez bacanja celog inventara:

Skinite sve zavese i operite ih na najvišoj dozvoljenoj temperaturi

Provetravajte ih napolju, na promaji, najmanje 48 sati

Bacite vinilne zavese koje su ispucale ili lepljive na dodir

Zamenite sintetiku pamukom, lanom ili konopljom bez premaza

Kupujte zavese sa oznakom OEKO-TEX Standard 100, jer garantuje kontrolisan sastav

Ako birate nove, uzmite ih nedelju dana pre montaže i ostavite na terasi da „izdišu“. Tako najgori talas isparenja ostaje napolju, a ne u vašoj spavaćoj sobi.

Mala promena, velika razlika u kvalitetu vazduha

Zavese su tihi filter celog stana. Hvataju prašinu, dim, masnoću iz kuhinje i sve što uđe sa ulice. Zato ih perite svaka tri meseca, ne jednom godišnje. Čista zavesa ne mora da bude skupa, mora da bude od pravog materijala i redovno održavana.

A sada iskreno, kada ste poslednji put skinuli zavese sa karniše i stvarno ih oprali, a ne samo istresli kroz prozor?

