Bolje ih izbacite ih iz kuće: Ako imate ove zavese, udišete opasne materije, a da toga niste ni svesni!

Opasne zavese u kući retko izgledaju opasno. Naprotiv, deluju potpuno bezazleno, vise tu godinama, pa ih i ne primećujete.
A onda otvorite prozor, sunce ih ogreje i u prostoriju krene specifičan miris nove tkanine. Taj miris nije parfem. To je hemija koja sporo isparava i koju vi udišete dok pijete jutarnju kafu.
Zašto su zavese pune hemikalija problem za vaše pluća
Većina jeftinih zavesa iz velikih lanaca tretira se premazima protiv gužvanja, protiv buđi i protiv požara. Zvuči korisno, ali ti premazi često sadrže formaldehid i jedinjenja iz grupe ftalata.
Ona se godinama oslobađaju u vazduh, posebno kada su zavese izložene direktnom suncu ili radijatoru.
Problem nije jednokratan. Vi spavate, kuvate i gledate televiziju u istoj prostoriji u kojoj te materije lebde. Deca i kućni ljubimci najviše stradaju, jer su bliži podu i tepisima na koje se čestice talože.
Koje su to najopasnije zavese u kući
Postoji nekoliko tipova zavesa koje su prepoznate kao najproblematičnije:
- Sintetičke zavese od poliestera sa premazom „wrinkle free“
- Zatamnjujuće (blackout) zavese sa gumiranim slojem koji ispušta jak miris
- Vinilne zavese za kupatilo starije od dve godine
- Zavese sa otiskom koji puca i ljušti se po dodiru
- Stari teški draperi koji nisu prani godinama i pune su prašine i grinja
Kako prepoznati toksične zavese u vašem domu
Toksične zavese odaju se na nekoliko načina:
- Miris koji ne nestaje: Ako i posle nedelju dana provetravanja zavesa i dalje miriše na „novo“, to nije osveživač, to je isparavanje hemikalija.
- Šifre na etiketi: Reči poput „flame retardant“, „stain resistant“ ili „easy care“ često znače agresivan hemijski tretman.
- Reakcija vašeg tela: Suvo grlo ujutru, češće kijavice ili pečenje u očima dok čitate pored prozora. Mnogi to pripišu polenu, a pravi krivac zapravo visi tik pored vas.
Šta su nezdrave zavese i kako ih definisati
Nezdrave zavese su tekstilne zavese koje sadrže hemijske premaze, sintetička vlakna ili nataloženu prašinu i buđ, a koje pri sobnoj temperaturi i suncu oslobađaju isparljiva organska jedinjenja u vazduh koji udišete.
Šta uraditi sa zavesama koje truju vazduh
Probajte sledeći redosled poteza, bez panike i bez bacanja celog inventara:
- Skinite sve zavese i operite ih na najvišoj dozvoljenoj temperaturi
- Provetravajte ih napolju, na promaji, najmanje 48 sati
- Bacite vinilne zavese koje su ispucale ili lepljive na dodir
- Zamenite sintetiku pamukom, lanom ili konopljom bez premaza
- Kupujte zavese sa oznakom OEKO-TEX Standard 100, jer garantuje kontrolisan sastav
Ako birate nove, uzmite ih nedelju dana pre montaže i ostavite na terasi da „izdišu“. Tako najgori talas isparenja ostaje napolju, a ne u vašoj spavaćoj sobi.
Mala promena, velika razlika u kvalitetu vazduha
Zavese su tihi filter celog stana. Hvataju prašinu, dim, masnoću iz kuhinje i sve što uđe sa ulice. Zato ih perite svaka tri meseca, ne jednom godišnje. Čista zavesa ne mora da bude skupa, mora da bude od pravog materijala i redovno održavana.
A sada iskreno, kada ste poslednji put skinuli zavese sa karniše i stvarno ih oprali, a ne samo istresli kroz prozor?
