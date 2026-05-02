Oprani veš ne miriše savršeno, a sve radite isto? Evo koje greške ste verovatno pravili

Izvadili ste veš iz mašine posle pranja, ali umesto da miriše, oprani veš nema mirisa. Možda je uzrok neka od ovih grešaka.

Znate onaj osećaj kada izvadite oprani veš iz mašine za pranje veša i očekujete svež, čist miris, ali umesto toga nešto jednostavno nije u redu?

Odeća je oprana, izgleda čisto, ali miris nije onakav kakav biste želeli. Ponekad je čak i malo ustajala ili jednostavno nema taj pravi osećaj svežine koji očekujemo nakon pranja.

Još je zbunjujuće to što se ovo može desiti kada sve radite na isti način kao i uvek: koristite isti deterdžent, isti program pranja i istu količinu veša. Onda se mnogi pitaju u čemu je problem i zašto veš ponekad ne miriše tako sveže kako bi trebalo.

Dobra vest je da se problem obično može rešiti uz nekoliko jednostavnih promena u vašoj svakodnevnoj rutini pranja. Kada ih primenite, vaš veš može mirisati sveže, čisto i prijatno svaki put, baš onako kako očekujemo.

Ne prepunjavajte mašinu za pranje veša

Ako je bubanj pun, voda i deterdžent ne mogu ravnomerno da cirkulišu kroz veš. Kao rezultat toga, odeća se ne pere pravilno i neprijatni mirisi mogu ostati u vlaknima. Idealno je ostaviti malo prostora u bubnju kako bi se veš mogao slobodno okretati tokom pranja.

Povremeno čistite mašinu za pranje veša

Ostaci deterdženta, vlaga i prljavština mogu se vremenom nakupiti u bubnju, zaptivci vrata i fioci za deterdžent. Ova skrivena područja su često izvor neprijatnih mirisa koji se prenose na veš.

Povremeno puštajte mašinu za pranje na visokoj temperaturi kako biste uklonili nakupljene naslage.

Ne preterujte sa deterdžentom

Mnogi ljudi misle da će više deterdženta rezultirati čistijim vešom, ali često je suprotno. Višak deterdženta može ostati u vlaknima i vremenom izazvati neprijatne mirise. Uvek je najbolje pridržavati se preporučene količine naznačene na pakovanju.

Izvadite veš odmah nakon pranja

Ako vam oprani veš dugo stoji mokar u mašini za veš, može brzo razviti buđav miris. Vlažnost u zatvorenom prostoru je idealna za rast bakterija koje izazivaju mirise.

Zato je najbolje da izvadite veš čim se ciklus završi i odmah ga okačite da se osuši.

Dobro osušite oprani veš

Nedovoljno osušen veš je jedan od najčešćih razloga zašto odeća ne miriše sveže. Bez obzira da li ga sušite na vazduhu ili koristite mašinu za sušenje veša, važno je da ga ostavite da se potpuno osuši pre nego što ga odložite.

Ako je ostalo i malo vlage, miris se može brzo promeniti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com