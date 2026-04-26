Orhideje ih vole, ali ljuske od jaja nikad nemojte dodavati ovom cveću

Ljuske od jaja pune su kalcijuma i orhideje ih vole i bolje napreduju. ali za neke biljke mogu da nanesu više štete nego koristi.

Ljuske jaja se često pominju kao jednostavno, prirodno i besplatno đubrivo za biljke. Odlične su za orhideje i orhideje ih vole, ali nikada ne dodajte ljuske jaja ovom cveću.

Ljuske od jaja su pune kalcijum-karbonata koji je dobar za biljke. Bogate kalcijumom, mogu pomoći u jačanju strukture zemljišta i podsticanju zdravog rasta, zbog čega ih mnogi ljudi redovno dodaju u svoje saksije i bašte. Ali iako ovaj trik ima svoje prednosti, nije univerzalno rešenje za sve vrste cveća.

S druge strane, za neke biljke ljuske jaja mogu učiniti više štete nego koristi. Ključ je da razumete kakvo zemljište određena biljka voli i kako dodavanje kalcijuma utiče na njenu kiselost.

Zašto su ljuske jaja dobre za orhideje?

Orhideje ih vole, kao i dobro drenirano, prozračno zemljište, a fino mlevene ljuske jaja mogu pomoći u održavanju strukture supstrata. Pored toga, one polako oslobađaju kalcijum, što doprinosi jačanju biljke.

Važno je da se ljuske temeljno operu, osuše i iseckaju na sitne komadiće kako bi se izbegli neprijatni mirisi ili rast bakterija.

Ali nisu sve biljke ljubitelji ovog dodatka. Iako zvuči kao univerzalni trik, mnoge popularne sobne biljke zapravo ne tolerišu dodatni kalcijum ili promene pH vrednosti zemljišta koje ljuske jaja izazivaju.

Biljke koje ne vole ljuske od jaja

1. Azaleje i rododendroni

Ove biljke vole kiselo zemljište, a ljuske jaja ga čine alkalnijim. Na duži rok, to može dovesti do lošeg rasta i žutih listova.

2. Hortenzije (posebno plave)

Boja hortenzija direktno zavisi od kiselosti zemljišta. Dodavanje ljuski jaja može poremetiti ovu ravnotežu i promeniti boju cveta ili oslabiti biljku.

3. Paprati

Paprati preferiraju blago kiselo i vlažno zemljište bez dodatnih minerala kao što je kalcijum u velikim količinama. Ljuske jaja mogu poremetiti njihovu prirodnu ravnotežu.

4. Gardenije

Veoma osetljive na promene u zemljištu, gardenije ne reaguju dobro na alkalnije uslove. Dodavanje ljuski od jaja može dovesti do slabog cvetanja ili opadanja pupoljaka.

Kako pravilno koristiti ljuske od jaja?

Ako ih već koristite, dodajte ih štedljivo i samo biljkama koje preferiraju neutralnije ili blago alkalne uslove. Najbolje je da ih sameljete u prah kako bi se brže razgradile i bile efikasnije.

