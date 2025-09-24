Orhideje vam se suše već posle 3 dana? Sigurno pravite ovu grešku….

Orhideje su među najlepšim sobnim biljkama, ali i među najosetljivijima.
Mnogi ih smatraju „razmaženima“, ali zapravo su samo specifične i zahtevaju pažljivu negu. Ako se vaša orhideja osuši posle samo nekoliko dana, razlog je najčešće u pogrešnim navikama.
Najčešće greške u nezi orhideja
Prečesto zalivanje – orhideja ne voli da stoji u vodi. Zemlja mora potpuno da se osuši pre sledećeg zalivanja.
Plastične saksije bez drenaže – koren mora da diše, u suprotnom brzo truli.
Blizina radijatora – suv vazduh isušuje biljku i uništava cvetove.
Prskanje listova vodom – voda koja se zadrži u rozetama može da izazove truljenje.
Pogrešno osvetljenje – orhideje ne vole direktno sunce, ali ni tamne ćoškove.
Kako pravilno negovati orhideje?
Test prstom – ubodite prst u supstrat; ako je suv, zalijte, ako nije, sačekajte.
Svetlost – držite ih blizu prozora, ali ne na direktnom suncu.
Voda – koristite kišnicu ili odstajalu vodu, ne hladnu iz česme.
Vazduh – izbegavajte suve prostore, naročito pored grejnih tela.
Pažnja – orhideje reaguju na negu i pažnju; tretirajte ih kao živa bića, ne samo dekoraciju.
Razlika između orhideje koja traje godinama i one koja se osuši za tri dana leži u detaljima. Kada naučite da izbegavate osnovne greške i pružite biljci pravu negu, orhideja će vas nagraditi dugotrajnim i raskošnim cvetovima.
