Orhideje vam se suše već posle 3 dana? Sigurno pravite ovu grešku….

Orhideje su među najlepšim sobnim biljkama, ali i među najosetljivijima.

Mnogi ih smatraju „razmaženima“, ali zapravo su samo specifične i zahtevaju pažljivu negu. Ako se vaša orhideja osuši posle samo nekoliko dana, razlog je najčešće u pogrešnim navikama.

Najčešće greške u nezi orhideja

Prečesto zalivanje – orhideja ne voli da stoji u vodi. Zemlja mora potpuno da se osuši pre sledećeg zalivanja.

Plastične saksije bez drenaže – koren mora da diše, u suprotnom brzo truli.

Blizina radijatora – suv vazduh isušuje biljku i uništava cvetove.

Prskanje listova vodom – voda koja se zadrži u rozetama može da izazove truljenje.

Pogrešno osvetljenje – orhideje ne vole direktno sunce, ali ni tamne ćoškove.

Kako pravilno negovati orhideje?

Test prstom – ubodite prst u supstrat; ako je suv, zalijte, ako nije, sačekajte.

Svetlost – držite ih blizu prozora, ali ne na direktnom suncu.

Voda – koristite kišnicu ili odstajalu vodu, ne hladnu iz česme.

Vazduh – izbegavajte suve prostore, naročito pored grejnih tela.

Pažnja – orhideje reaguju na negu i pažnju; tretirajte ih kao živa bića, ne samo dekoraciju.

Razlika između orhideje koja traje godinama i one koja se osuši za tri dana leži u detaljima. Kada naučite da izbegavate osnovne greške i pružite biljci pravu negu, orhideja će vas nagraditi dugotrajnim i raskošnim cvetovima.

