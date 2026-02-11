Ostali ste bez para? Samo stavite ovaj začin na prozorske daske i gledajte kako se novac gomila

Veruje sa da će to privući veliki novac. Stavite malo soli na prozorske daske, kažu da ovo sprečava bedu i privlači blagostanje u kuću.

Jedno o verovanja koje se ustalilo u našem narodu za privlačenje novca i sreće je i ovo koje podrazumeva da stavite ovaj začin na prozorske daske. Ljudi koji ga primenjuju, tvrde da deluje.

Kako privući novac?

Ako vam ništa ne ide od ruke i čini vam se da vas je poterao maler, pa ste ostali bez para, sipajte malo soli ispod svakog prozora u kući, odnosno na prozorske daske. Neka stoji tu dok ne primetite da se situacija u vašem životu poboljšala. Tada so treba da sklonite, ali je ne dirajte rukama, već metlom ili krpom očistite i bacite u kesu. Odnesite daleko od kuće i zakopajte.

Verovanje koje sprečava siromaštvo

Još jedno verovanje za privlačenje novca jeste da ne treba davati siromašnima novac koji ste dobili kao kusur pri kupovini soli ili hleba – inače se i sami možete naći u siromaštvu. Takođe, nemojte davati poslednju novčanicu koja vam je ostala u novčaniku. Kada kupite novi novčanik, stavite u njega zlatni nakit da tamo kratko stoji. Veruje sa da će to privući veliki novac.

(Najzena)

