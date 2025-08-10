Ostavio je klimu uključenu ceo mesec u stanu u Beogradu – evo koliki mu je račun stigao

Da li je bolje držati stalno upaljen klima uređaj ili je bolje uključivati i gasiti tokom toplih letnjih dana, pre svega zbog visine računa za struju.

S obzirom na to da je Srbija trenutno pod udarom toplotnog talasa koji će trajati do 21. avgusta, u velikom broju domova klima uređaji će često biti upaljeni.

Prošle godine je veliku pažnju privukla objava na X korisnice kojoj je klima uređaj ostao upaljen dok je bila na odmoru 10 dana. Na kraju meseca stigao joj je račun u iznosu od 5.300 dinara.

Nova.rs. je prenela jedan sličan slučaj: uporedio sam račune iz 2025, 2024. i 2023. godine za jul i avgust kada je klima neprestano radila (dan i noć – u toku dana klima je uglavnom bila podešena na 25 stepeni, tokom noći na 23 stepena) u mom stanu od 22 kvadrata (jer je poslednji sprat i iznad mene je ploča koja je užarena) i račun nikada nije prelazio preko 3.200 dinara.

Samo u julu 2023. godine bio je 3.400. U mom slučaju račun za struju je u proseku bio veći za 1.100 dinara u odnosu na uobičajenu potrošnju.

Sudeći po računima ne postoji neki veliki problem ako klima uređaji rade neprestano tokom čitavog meseca, ali šta kažu oni koji se daleko bolje razumeju u potrošnju struje kada je klima uređaj u pitanju, prenosi nova.rs.

Da li je bolje klima-uređaj držati stalno uključenim ili ga gasiti i paliti?

Mnogi izveštaji ukazuju da je jeftinije držati klima-uređaj stalno uključenim, ali na višoj temperaturi kada niste kod kuće, umesto da ga potpuno gasite i kasnije palite.

Uklanjanje vlage iz vazduha i održavanje minimalne temperature može sprečiti probleme poput plesni, posebno u vlažnim sredinama, kao što je trenutno naša posle dosta kišnih dana. (Real Simple)

Kada je efikasnije gasiti klima-uređaj

Prema drugom stavu, isplativije je gasiti klima-uređaj kada je duže vreme niste u životnom prostoru, a naročito ako su kuća ili dobro izolovani, tj sposobni da zadrže hladnoću tokom letnjih meseci ili toplotnu tokom zimskih.

U takvim slučajevima, energija uštede tokom odsustva nadmašuje dodatni trud koji klima-uređaj uloži pri restartu.

Često uključivanje i gašenje – da ili ne?

Prečesto paljenje i gašenje klima-uređaja može da izazove mehaničko opterećenje komponenti poput kompresora, što može povećati potrošnju energije i smanjiti vek uređaja. (SmartACSoloution)

Međutim, ako se to radi povremeno, uz odgovarajuće podešavanje termostata, to nije štetno i može biti energetski opravdano.

Preporučena dnevna temperatura za optimalan balans udobnosti i uštede je između 21 °C i 23 °C. Tokom kratkih odsustva (npr. nekoliko sati), korisno je podići je na oko 25 °C, dok se može u potpunosti isključiti klima ako ste van kuće čitav dan.

