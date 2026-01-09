Ostavljate li i vi otvorena vrata spavaće sobe tokom noći? Evo zašto je bolje da to ne radite

Mnogo je bolje da ne ostavljate otvorena vrata spavaće sobe iz bezbednosnih razloga. U slučaju požara mnogo je bolje da budu zatvorena.

Mnogi ljudi često ostavljaju otvorena vrata iz različitih razloga, kao što su briga za decu, regulacija temperature ili bolja cirkulacija vazduha. Skoro 60 odsto ljudi to prihvata kao normalno, ne razmišljajući previše o tome.

Međutim, istraživanje Instituta za bezbednosna istraživanja u Americi pokazalo je suprotno. Zatvorena vrata spavaće sobe mogu igrati ključnu ulogu u bezbednosti tokom požara.

Rezultati istraživanja ukazuju da većina ljudi smatra da je sigurnije držati otvorena vrata sobe. Međutim, analiza pokazuje da je istina suprotna.

U slučaju požara, zatvaranje vrata može usporiti širenje plamena. Može se smanjiti otrovni dim, poboljšati količina kiseonika u prostoriji i smanjiti temperatura.

U poslednjih nekoliko godina, vreme koje je prosečno potrebno za beg od požara značajno se smanjilo. To je zbog povećane količine veštačkih materijala u građevinskim materijalima, nameštaju i ukrasnim predmetima.

Sve više kampanja i upozorenja od strane bezbednosnih organizacija i vatrogasaca u SAD-u naglašavaju važnost zatvaranja vrata tokom spavanja. Ovo se posebno odnosi na vrata dečje sobe. Zatvaranje vrata može značajno povećati šanse za spasavanje ljudskih života u slučaju požara.

