Soda i sirće ne pomažu? Isprobajte ovo iz kuhinje za otpušavanje sudopere za 5 minuta

Otpušavanje sudopere ne mora da košta majstora 3000 dinara. Probajte trik sa vrelom vodom i sredstvom koje već imate. Pročitajte kako.

Tri litra ključale vode i kašika deterdženta za sudove često urade ono što soda i sirće ne mogu. Ako vam voda u sudoperi stoji i lagano se cedi, problem najčešće nije čep od kamenca, već sloj masti zalepljen za zidove cevi. Tu počinje pravo otpušavanje sudopere, a ne sa onom penušavom reakcijom iz kojeg svi očekuju čudo.

Mast se hladi i steže. Svaki put kad sipate vrelu mast od ćevapa ili ostatke supe niz slivnik, ona se zalepi za unutrašnjost cevi kao vosak. Soda bikarbona i sirće naprave penu na površini, ali ta pena nema snagu da rastopi naslagu koja se hladila mesecima. Zato gledate kako voda tone milimetar po milimetar.

Zašto soda i sirće obično zakažu

Reakcija sode i sirćeta traje nekoliko sekundi i odmah se neutrališe. Ostane vam slana voda bez ikakvog dejstva na mast. U panelci sa starim cevima od pre tridesetak godina taj trik praktično nikad ne reši ozbiljnu naslagu. Dobar je za miris i sitne mrve, ne za pravu začepljenu sudoperu.

Kako izgleda otpušavanje slivnika vrelom vodom za pet minuta

Zagrejte oko tri litra vode skoro do ključanja. Dodajte dve kašike običnog deterdženta za sudove i lagano promešajte. Sipajte smešu u slivnik u dva navrata, sa pauzom od jednog minuta između. Deterdžent razbija mast, a vrelina je odlepljuje sa zidova cevi i nosi dalje. Voda obično krene normalno već posle prvog ovakvog tretmana.

Vredan trik dolazi sad. Pre nego što sipate vodu, izvadite gumeni čep i sklonite vidljive ostatke iz odvoda prstima ili starom viljuškom. Ta sitnica udvostruči efekat, jer vrela voda tada ide pravo na naslagu, a ne na hranu koja pluta na vrhu.

Da li ključala voda može da ošteti cevi

Plastične PVC cevi podnose vodu do oko 70 stepeni bez problema, zato je nemojte sipati dok ljuča na ringli. Sačekajte minut van vatre. Za čišćenje odvoda u kuhinji to je sasvim dovoljno vrelo da rastopi mast, a bezbedno za sifon.

Šta da radite kad voda i dalje stoji

Probajte običnu pumpicu za odgušenje, onu gumenu za par stotina dinara. Napunite sudoperu sa malo vode da prekrije gumu i naglo povucite desetak puta. Pritisak gura čep dalje niz cev. Ako i to zakaže, odvrnite sifon ispod sudopere, jer se tu skuplja talog. Podmetnite lavor, masno je.

Najveći problem nije začepljenje, već navika koja ga pravi. Vrela mast u slivnik je glavni krivac za sporu vodu u sudoperi. Prelijte je u staru teglu i bacite u đubre. Jednom mesečno prelijte odvod vrelom vodom sa deterdžentom i nikad nećete čekati majstora petkom uveče.

Koji trik kod vas radi kad sudopera stane, a šta vam je već napravilo veću štetu nego korist?

Da li sirće stvarno otpušava sudoperu?

Sirće osvežava miris i rastvara kamenac, ali ne topi mast. Za masnu naslagu efikasnija je vrela voda sa deterdžentom za sudove.

Koliko vrela voda sme da bude za plastične cevi?

Do oko 70 stepeni, dakle vrela ali ne u ključanju. Sačekajte minut pošto sklonite šerpu sa ringle pa tek onda sipajte.

Šta da uradim ako voda uopšte ne otiče?

Upotrebite gumenu pumpicu za otpušavanje sudopere ili odvrnite sifon ispod sudopere i očistite talog koji se tu nakupio.

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