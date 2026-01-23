Možete ujutru da krenete na posao bez smrzavanja dok uz ovaj trik grebete staklo na šoferšajbni i proklinjete zimu i led.

Ova 2 sastojka iz kuhinje poprskajte uveče po šoferšajbni, ujutro neće više biti zaleđena – zlata vredan trik.

Uz pomoć par trikova koje vam donosimo možete ujutru da krenete na posao bez smrzavanja dok grebete staklo na vašem ljubimcu i proklinjete zimu i led, prenosi kurir.rs.

1. Pomešajte sirće i vodu u razmeri 3:1 i sipate je u bočicu sa raspršivačem. Poprskajte ovim šoferku uveče kada na njoj nema leda i to će sprečiti da se on stvori tokom noći, a vi ćete se ujutru naći odmah u autu bez prethodnog čišćenja. Poprskajte sva stakla na autu svako veče i uživajte u zimi.

2. Pomešajte medicinski alkohol i vodu u odnosu 2:1 i sipajte u flašu sa raspršivačem. Poprskajte uveče stakla kada na njima nema leda. Ova tečnost će odmah ukloniti led sa stakla i možete je koristiti za čišćenje stakala kada se ona ujutru malo zamrznu. Možete poprskati unutrašnju stranu šoferke i tako sprečiti da se ona zamagli.

3. Obavezno dodajte 5 supenih kašika medicinskog alkohola u tečnost za brisače kako biste izbegli njeno zaleđivanje i ružne linije koje se pojavljuju kada njome poprskate stakla. Koristite je kao i obično, samo će uz dodatak alkohola ona sprečiti pojavu leda na šoferšajbni.

U ovim situacijama dobro će vam doći i staro ćebe ili karton koji ćete staviti preko šoferke u toku noći i time u potpunosti pokriti staklo. Obavezno krajeve ćebeta ili kartona pritisnite vratima kako bi stajali na jednom mestu. Ujutru samo pomerite vaše štitnike, a na ovaj način možete pokriti i ostala stakla na automobilu.

