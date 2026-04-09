Ova 4 cveta unesite u kuću na Uskrs: Donose sreću i blagostanje, a jedan žuti buket priziva novac

Spremite se za praznik i ova 4 cveta unesite u kuću na Uskrs za mir i sreću. Veruje se da jedan od njih nepogrešivo sluti na puniji novčanik.

Uskrs nije samo praznik bogate trpeze i šarenih jaja, već onaj jedan dan u godini kada se cela kuća budi i čisti od svega što je bilo loše. Naši stari su dobro znali da priroda u ovo doba nosi neviđenu snagu, a ono što unesete u kuću na Uskrs direktno određuje da li će vas do kraja godine pratiti beda ili ćete konačno progledati.

Cveće na stolu nije tu samo da lepo izgleda – ono je stari narodni lek protiv malera i siguran način da se prizove boljitak tamo gde je mesecima bila suša.

Mnogi greše pa kuću kite bilo čime, ne sluteći da određene biljke mogu potpuno da preokrenu sreću u domu.

Postoje četiri cveta koja nose jak blagoslov za mir, dok jedan poseban, jarko žuti buket, deluje kao magnet za pare.

Ako hoćete da vam novčanik više ne bude prazan i da vam krene nabolje, pazite šta stavljate u vazu tokom vaskršnjih praznika.

Zumbuli za mir i čišćenje negativne energije

Prva stvar koju treba da unesete u kuću na Uskrs jeste zumbul. Njegov miris je toliko prodoran da se od davnina veruje kako on bukvalno „tera“ svaku muku i negativnu energiju koja se nakupila preko zime.

Ako je u domu bilo previše nervoze ili bolesti, zumbul je tu da to preseče. On donosi neku starinsku radost i spokoj, a njegova boja je znak nade. Stavite ga na sred stola gde svi sede, jer on čuva porodicu i ne da lošim mislima da vam kvare praznik.

Lale kao simbol neuništive sreće

Lale su cveće koje se okreće prema suncu i one su pravi simbol novog početka. Uneti lale u kuću na Uskrs znači otvoriti vrata sreći koja vam je možda dugo izmicala. Crvene lale su za ljubav i slogu među ukućanima, dok one svetlije donose neki lakši život.

One su dokaz da je mračan period gotov i da za vašu porodicu počinju bolji dani. Kupite lep, bogat buket, jer se veruje da će vam godina biti onoliko rodna koliko vam je vaza na Uskrs puna.

Ljubičice za zdravlje i božji mir

Male ljubičice su oduvek bile sveto cveće koje se prvo traži s proleća. Kada ih unesete u kuću na Uskrs, vi zapravo obezbeđujete zdravlje za decu i sve ukućane. One se drže u malim vazama na prozoru ili pored ikone, da prva praznična svetlost padne na njih.

Stari kažu da ljubičica čuva kuću od svakog zla, uroka i nemira koji bi mogao da vam pokvari slogu. Uz njih u sobu ulazi onaj pravi, tihi mir, a svaka strepnja i briga ostaju napolju, daleko od vašeg praga.

Žuti narcisi: Buket koji neodoljivo priziva novac

Ako vam je cilj da se rešite finansijskih muka i da konačno prodišete kada su računi u pitanju, jedan cvet je nezaobilazan. Narcis, posebno onaj jarko žuti, od davnina se vezuje za zlato i bogatstvo. Žuta boja je boja sunca, ali i boja dukata. Veruje se da onaj ko unese buket žutih narcisa u kuću na Uskrs, otvara vrata velikom dobitku.

Narcisi su simbol buđenja i ogromne energije. Njihova snaga je u tome što simbolizuju prelazak iz siromaštva u raskoš.

Nemojte kupovati samo jedan cvet – potreban vam je ceo buket. Postavite ih tamo gde držite važne papire ili u prostoriju gde najviše boravite.

Taj buket je direktna poruka univerzumu da ste spremni za uspeh i da više ne pristajete na mrvice. On priziva prilike koje su vam do sada izmicale i donosi vesti o novcu koje će vas ostaviti bez teksta.

Pazite gde postavljate cveće na praznik

Nije dovoljno samo uneti ove biljke, važno je i kako se prema njima ophodite. Voda u vazama mora biti kristalno čista, jer mutna voda donosi mutne poslove i neizvesnost.

Svaki uveli cvet odmah izbacite, jer on simbolizuje gubitak. Ono što unesete u kuću na Uskrs mora da zrači životom.

Ovaj praznik je vaša prilika da uz pomoć prirode resetujete sve što nije valjalo.

Verujte u moć ovih biljaka, jer one nisu tu samo radi lepote. One su glasnici novog vremena, vremena u kojem će sreća, mir i novac konačno postati stalni gosti pod vašim krovom.

Kada na uskršnje jutro sunce obasja vaš dom ispunjen ovim mirisima, znaćete da ste uradili pravu stvar za sebe i svoje najmilije.

