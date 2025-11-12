Ova biljka priziva sreću i blagostanje – dom koji je ima uvek je pod zaštitom

Kuća pod zaštitom! Samo ovaj cvet je najmoćniji talisman: božur priziva sreću i garantuje blagostanje.
Božur važi za biljku koja spada među najzahvalnije za održavanje, a njegovi raskošni cvetovi najlepši su ukras bašta i domova. Mogu da budu bele, roze, žute, crvene i ljubičaste boje, dok je plod u obliku meška s krupnim semenkama.
Postoji staro verovanje da donosi sreću ženama, ali i blagostanje u celu porodicu, a ova biljka je već vekovima deo istočne tradicionalne medicine gde se smatra da tera negativnu energiju i zle duhove.
Vreme za sadnju božura u vrtu je ili rano proleće ili od sredine septembra do oktobra, dok se u saksiji može saditi tokom cele godine.
Ono što je takođe važno naglasiti jeste da božur ne zahteva nikakvu posebnu negu, a ako se posadi na prikladno mesto svake godine će imati sve krupniji i bujniji cvat.
Značenje biljke
Značenje ovog cveća je višestruko, predstavlja sledeće vrednosti:
- Čast, pogotovo za ljude koji donose čast celoj svojoj porodici kroz uspeh, bogatstvo
- Romansu i romantičnu ljubav s posebnim naglaskom na ljubav između dvoje stranaca
Kada mlada bira cveće za svoj buket, savetuje se da obavezno u njega uvrsti i božure jer simbolizuju srećan brak i sklad bračnog para.
Značenje boja
Značenje koje cvet ima se malo menja zbog nijanse ili boje. Međutim, postoji nekoliko boja koje menjaju ono što božur znači, a to su:
- Ružičasta je i najromantičnija boja božura -idealna za venčane bukete i uređenje stola
- Bela ili svetlo ružičasta: prikazuje sramežljivi aspekat značenja, te može da znači žaljenje ili izvinjenje zbog neke neprijatnosti
- Jarko crvena se najviše ceni u Kini i Japanu i povezuje se poštovanjem. Ujedno je i najznačajniji simbol bogatstva i prosperiteta u tim kulturama.
Jedna zanimljiva činjenica o ovom cvetu je da postoji verovanje da određen oblik božura, može da tera duhove i negativnu energiju.
