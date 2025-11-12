Ova biljka priziva sreću i blagostanje – dom koji je ima uvek je pod zaštitom

Njegova raskoš nije slučajna. Božur priziva sreću i blagostanje – dom koji ga ima uvek je pod posebnom zaštitom

Kuća pod zaštitom! Samo ovaj cvet je najmoćniji talisman: božur priziva sreću i garantuje blagostanje.

Božur važi za biljku koja spada među najzahvalnije za održavanje, a njegovi raskošni cvetovi najlepši su ukras bašta i domova. Mogu da budu bele, roze, žute, crvene i ljubičaste boje, dok je plod u obliku meška s krupnim semenkama.

Postoji staro verovanje da donosi sreću ženama, ali i blagostanje u celu porodicu, a ova biljka je već vekovima deo istočne tradicionalne medicine gde se smatra da tera negativnu energiju i zle duhove.

Vreme za sadnju božura u vrtu je ili rano proleće ili od sredine septembra do oktobra, dok se u saksiji može saditi tokom cele godine.

Ono što je takođe važno naglasiti jeste da božur ne zahteva nikakvu posebnu negu, a ako se posadi na prikladno mesto svake godine će imati sve krupniji i bujniji cvat.

Značenje biljke

Značenje ovog cveća je višestruko, predstavlja sledeće vrednosti:

Čast, pogotovo za ljude koji donose čast celoj svojoj porodici kroz uspeh, bogatstvo

Romansu i romantičnu ljubav s posebnim naglaskom na ljubav između dvoje stranaca

Kada mlada bira cveće za svoj buket, savetuje se da obavezno u njega uvrsti i božure jer simbolizuju srećan brak i sklad bračnog para.

Značenje boja

Značenje koje cvet ima se malo menja zbog nijanse ili boje. Međutim, postoji nekoliko boja koje menjaju ono što božur znači, a to su:

Ružičasta je i najromantičnija boja božura -idealna za venčane bukete i uređenje stola

Bela ili svetlo ružičasta: prikazuje sramežljivi aspekat značenja, te može da znači žaljenje ili izvinjenje zbog neke neprijatnosti

Jarko crvena se najviše ceni u Kini i Japanu i povezuje se poštovanjem. Ujedno je i najznačajniji simbol bogatstva i prosperiteta u tim kulturama.

Jedna zanimljiva činjenica o ovom cvetu je da postoji verovanje da određen oblik božura, može da tera duhove i negativnu energiju.

