Ova boja donosi nesreću u dom: Izbegavajte je kako znate

Razmislite dva puta pre nego što planirate tamne zidove ili dominaciju ove u enterijeru.

Crna boja u domu — elegantna, dramatična, modernistička — može da se pretvori u izvor nelagodnosti i „teške“ energije. Prema stručnjacima za uređenje enterijera, crna nijansa se kod enterijera često navodi kao ona koja unosi “nesreću” u dom.

Većina nas bira boje po ukusu, ali boje ne utiču samo estetski — one utiču i na energiju prostora, osećanja i raspoloženje onih koji u njemu žive.

Zato je korisno razumeti zašto baš crna može da bude loš izbor, i kako da svoj prostor uredite da bude svetao, topao i prijatan.

Težina i zagušljivost

Crna “upija” svetlost i vizuelno sabija prostor. Kada zidovi, vrata ili veći komadi nameštaja budu crni — posebno u manjim ili slabo osvetljenim prostorijama — soba može izgledati skučenije, tmurnije, čak turobno. To utiče na raspoloženje i može izazvati osećaj pritiska, umora ili turobnosti.

Negativna psihološka konotacija

U mnogim kulturama crna boja ima veze sa tugom, nesrećom, neizvesnošću. Kao što navode izvori koji obrađuju simboliku boja — uz crnu se vežu depresivnost, zatvorenost, težina.

Blokada “dobrog protoka energije”

Prema principima enterijera i feng šui-ja, prostor bi trebalo da bude prozračan, svetao i otvoren — krupan udarac takvom osećaju može biti preterana upotreba tamnih tonova. Crna zidna površina ili tamni predmeti mogu poremetiti ravnotežu, što prostor čini manje privlačnim i manje “životnim”.

Kada crna boja može — i da prođe

Crna nije uvek “zabranjena”. Ključ je — količina i kontekst.

Ako prostor ima dovoljno prirodnog svetla — prozore, svetle zidove koji reflektuju svetlost — tamni elementi mogu uneti eleganciju i sklad bez gušenja atmosfere.

Crna se dobro može uklopiti kao detalj — ramovi za slike, jastuci, manji komadi nameštaja — umesto da bude dominantna boja zida ili većine nameštaja.

Ako želite dramatičan enterijer, kombinujte crnu sa svetlim i toplim nijansama da “razbijete” osećaj teške monotonije.

Kako izbeći “čari” crne — konkretni saveti

Okrećite zidove neutralno — bež, nežno siva, svetlo siva ili bela daju osnovu koja dozvoljava slobodan protok svetla i energije.

— bež, nežno siva, svetlo siva ili bela daju osnovu koja dozvoljava slobodan protok svetla i energije. Dodajte svetle i tople detalje — jastuci, tepihe, zavese u nežnim ili prirodnim tonovima (zemljanim bež, svetlo braon, pastelima) da prostor oživi.

— jastuci, tepihe, zavese u nežnim ili prirodnim tonovima (zemljanim bež, svetlo braon, pastelima) da prostor oživi. Pri razmišljanju o nameštaju — manje tamnih površina . Ni ne morate sve da preuređujete, često je dovoljno izbeći crne zidove ili velike crne fronte nameštaja.

. Ni ne morate sve da preuređujete, često je dovoljno izbeći crne zidove ili velike crne fronte nameštaja. Iskoriste svetlo — što više prirodnog svetla i točkove rasporeda koji „otvaraju prostor“. Svetlost ublažava negativan efekat tamnih tonova.

Crna boja u domu da – ali s merom

Crna boja u domu može delovati sofisticirano, ali njen puni potencijal dolazi uz rizik: tamna nijansa može da povuče energiju, da stvori osećaj zagušenosti, umora ili psihološke težine.

Ako želite lagan i topao dom — prostor koji diše, gde se osećate prijatno i raspoloženo — razmislite dva puta pre nego što planirate tamne zidove ili dominaciju crne u enterijeru.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com