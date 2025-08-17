Ova dva uređaja sabotiraju vaš Wi-Fi više nego što mislite

U današnje digitalno vreme stabilna bežična mreža je neophodna za rad, učenje i zabavu. Ipak, za probleme sa signalom često nisu krivi provajder ili ruter, već svakodnevni kućni uređaji koji nenamerno blokiraju ili reflektuju radio-talase.

Najveći krivci za loš Wi-Fi signal

Mnogi ignorišu koliko položaj rutera i susedni aparati utiču na kvalitet veze. Ako primetite pad brzine tačno kad uključite neki uređaj, možda je upravo on izvor problema.

Mikrotalasna pećnica

Mikrotalasne pećnice rade na frekvenciji od 2,4 GHz — istoj koja je standard za većinu Wi-Fi mreža. Kada se istovremeno koriste, brzina interneta drastično opada. Rešenje je jednostavno: ruter postavite dalje od mikrotalasne ili, ako vam uređaj dozvoljava, prebacite se na 5 GHz opseg koji je manje podložan ovakvim smetnjama.

Metalni frižider

Moderne metalne zidne obloge na frižiderima mogu da deluju kao barijera za bežični signal. Reflektujući ili apsorbujući radio-talase, one narušavaju pokrivenost kuhinje i okolnih prostorija. Najbolje je držati ruter dalje od kuhinjskih elemenata i uređaja sa velikim metalnim površinama.

Ostali izvori interferencije

Betonski zidovi otežavaju prolaz talasa.

Mašina za veš može da „upije“ signal u prahu i vodi.

Bluetooth uređaji često rade na sličnoj frekvenciji.

Ogledala i druge metalne površine reflektuju Wi-Fi talase.

Kako optimizovati ruter za bolji signal

Prvi korak je strateški položaj: postavite ruter na otvoreno i povišeno mesto, poput police ili ormara bez metalnih vrata. Redovno ažurirajte firmware kako bi uređaj koristio najnovija podešavanja, i razmotrite dual-band opciju (2,4 GHz + 5 GHz) da izbegnete zagušenje. Uz minimalizovanje izvora interferencije i pametan raspored, vaš Wi-Fi će postati brži i stabilniji.

