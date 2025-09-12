Ova greška ubija vašu zamiju: „Manje je više“ – jedino pravilo koje treba zapamtiti

Zamija je popularna, zimzelena biljka iz Južnoafričke Republike koja svojim sjajnim zelenim listovima unosi svežinu u svaki prostor. Ipak, mnogi se žale da im nema pomoći – zamija jednostavno uvene čim je unesu u dom.

Najčešći problem: previše zalivanja

Iako deluje otporno, zamija voli sušu. Preterano zalivanje glavni je razlog zbog kojeg joj koren trune, a listovi žute. Pravilo je jednostavno: manje je više kad je voda u pitanju.

Kada i koliko zalivati

Tokom zimskih meseci, od decembra do februara, zalivanje možete potpuno izostaviti. Biljka najbolje raste u poluhladovini i ne podnosi direktno sunce, pa je idealno mesto ona senka blizu prozora.

Prihrana s merom

Kada kupujete tečno đubrivo, na bočici piše preporučena količina za zalivanje biljaka – za zamiju upotrebite samo pola te mere. Svakih nekoliko meseci dovoljno je dodati pola čepa gnojiva u vodu kako biste podržali zdrav rast.

Zamija je savršen izbor za sve koji misle da nemaju “zelene prste”. Primenom ovih jednostavnih saveta – manje vode, pravilna lokacija i umerena prihrana – vaša zamija će naprosto cvetati i ukrasiti svaki kutak doma.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com