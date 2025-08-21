Ova je najpotcenjenija funkcija na klimi: Jedno dugme omogućava više hlađenja i manje račune

Šta znači fan na klimi je pitanje koje se često postavlja, iako se radi o izuzetno korisnoj funkciji. Naime, fan mod pomaže provetravanju prostorija, održava svežinu, a energetski je efikasan – bez potrebe za stalnim hlađenjem. Radi se o opciji koja pomaže da se dobije maksimum iz klima uređaja uz minimalne troškove.

Šta znači fan na klimi?

Ova funkcija često zbunjuje ljude jer klima-uređaj ne hladi prostor, ali ipak nešto radi. Ukratko, opcija fan znači da radi samo ventilator klima uređaja, a da kompresor ne radi. To znači da uređaj neće aktivno hladiti ili sušiti vazduh, već će ga cirkulisati po prostoriji. To znači da klima-uređaj u tom trenutku ne menja ni temperaturu ni vlažnost u prostoriji, već samo pomaže ravnomernu distribuciju vazduha.

Ovaj režim ima svoju svrhu i ako se koristi mudro, može pomoći da se značajno smanji potrošnja električne energije.

Na primer, ako je prostor prethodno hlađen u režimu hlađenja, a mi samo želimo da održimo cirkulaciju, fan mod je odlična opcija. U ovom režimu, klima uređaj troši minimalnu električnu energiju – desetine, a ne hiljade vati – jer nema velikog opterećenja kao kod hlađenja ili grejanja. Potrošnja je otprilike uporediva sa snažnijim kućnim ventilatorom, prema Bob’s Repair-u.

Važno je naglasiti da u ovom režimu klima uređaj neće sniziti temperaturu niti ukloniti vlagu iz vazduha. Opcija ventilatora je zapravo slična klasičnom ventilatoru jer stvara osećaj svežine zbog strujanja vazduha, ali stvarna temperatura ostaje skoro ista.

Kada je najbolje koristiti fan na klimi?

Ova opcija je korisna u više svakodnevnih situacija:

Ujutru i uveče, kada je spoljašnja temperatura ugodna i nije potrebno aktivno hlađenje.

Prolećni i jesenji dani, kada je potrebna svežina bez prekomerne potrošnje energije.

Noću, kada je potreban cirkulacioni vazduh, bez dodatnog hlađenja koje može prehladiti prostor ili povećati račun za struju.

Da bi se poboljšao kvalitet vazduha – ventilator propušta vazduh kroz filtere klime , čime se uklanjaju čestice prašine i alergeni.

, čime se uklanjaju čestice prašine i alergeni. Nakon hlađenja, za sušenje unutrašnjih komponenti i sprečavanje stvaranja buđi i neprijatnih mirisa.

Međutim, u vlažnim danima, opcija fan se ne preporučuje. Naime, to znači da će vazduh samo cirkulisati po prostoru, ali neće isušiti vlagu. Da biste izbegli taj osećaj zagušenja, bolje je koristiti opciju ‘Suvo’.

Šta znači brzina ventilatora na klima uređaju?

Većina klima uređaja omogućava korisnicima da izaberu sopstvenu brzinu ventilatora – nisku, srednju, visoku ili automatsku. Ovo podešavanje određuje koliko brzo vazduh izlazi iz unutrašnje jedinice. Veća brzina znači jači protok vazduha, bržu cirkulaciju i brže hlađenje prostora (ako je uključen kompresor), dok manja brzina znači tiši rad i bolju kontrolu vlažnosti.

Evo kako brzina ventilatora utječe na klimu u prostoru:

Velika brzina brzo raspršuje vazduh i ravnomernije hladi prostor, ali može biti bučnija.

Manja brzina je pogodna za noćnu upotrebu, jer je tiša i može efikasnije ukloniti vlagu ako je uključen režim „Hlađenje“ ili „Suvo“.

Automatski režim omogućava klima-uređaju da sam prilagodi brzinu u skladu sa uslovima u prostoriji.

U praksi je dobro koristiti veću brzinu kada treba brzo da ohladite prostor, a nižu brzinu da biste održali temperaturu i radili tiše.

Koliko struje troši ventilator klima uređaja?

U poređenju sa hlađenjem ili grejanjem, potrošnja u ovom režimu je zanemarljiva. Dok klima uređaj u režimu hlađenja može da troši između 1000 i 3000 W, u režimu fan potrošnja često ostaje ispod 100 W. To znači da se klima uređaj može koristiti u ovom režimu duže bez brige o računu za struju.

Brzina ventilatora samo neznatno povećava potrošnju – razlika između male i velike brzine je obično manja od 10W, što je gotovo neprimetno u kućnoj upotrebi.

Fan mode na klimi: Kako izvući najbolje

Fan opciju je dobro upaliti onda kada nije potrebno dodatno hlađenje jer će održavati postignutu temperaturu bez dodatnog utroška električne energije. Dodatno, uključivanje tog načina još oko pola sata nakon hlađenja omogućuje sušenje unutrašnjih delova uređaja, čime se sprečava nastanak neprijatnih mirisa i razvoj plijesni.

I ne samo to, već duže vreme rada ventilatora podstiče dodatnu filtraciju vazduha, a to je korisno u prostorijama s prisutnošću alergena ili prašine. Takođe, ventilator omogućuje bolji protok rashlađenog vazduha prema udaljenijim delovima prostorije, čime se povećava opšti nivo udobnosti.

I ne manje bitno, fan mode je koristan i za sam uređaj jer smanjuje opterećenje kompresora i može doprineti smanjenju trošenja uređaja.

(Telegram.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com