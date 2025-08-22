Ova jedna greška ubija vaše orhideje: Evo kako da ih spasite

Orhideje važe za najlepše sobne biljke, ali i za najzahtevnije. Njihovi vlasnici često misle da je ključ uspeha stalna briga i obilno zalivanje, dok zapravo upravo preterana nega najbrže dovodi do propadanja korena i žutih listova.

Manje zalivanja, više strpljenja

Prvi znak preteranog zalivanja su mekani, pocrneli koreni. Tokom proleća i jeseni orhideju zalivajte samo jednom u dve nedelje, a leti na desetak dana. Ključ je u posmatranju korena: ako su srebrnkasti i supstrat suv, vreme je za vodu; ako su zeleni i vlažni, sačekajte. Koristite mlaku vodu i zalivajte rano ujutro, kako bi višak vlage tokom dana ispario. Nakon svakog zalivanja obavezno uklonite višak iz podloška.

Trik s kockicama leda

Jedan jednostavan trik je stavljanje dve-tri kockice leda na supstrat. One će se polako otapati i obezbediti biljci vodu bez rizika od poplavljivanja. Ipak, ni tada ne zaboravite na dobru drenažu i uklonite višak tečnosti.

Pravilna prihrana

Ako orhideja izgleda zdravo, ali ne cveta, potrebna joj je prihrana. Koristite tečno gnojivo specijalno za orhideje svake dve do tri nedelje u sezoni rasta. Nakon završetka cvetanja dodajte nekoliko kapi gnojiva kako biste podstakli novi razvoj pupoljaka. Kad se pojave izdanci, pređite na gnojivo bogatije fosforom – ali u pola slabijoj koncentraciji od one naznačene na pakovanju.

Optimalno svetlo i temperatura

Orhideje traže puno indirektnog svetla. Najbolje mesto u stanu je prozor okrenut prema istoku, gde će dobiti jutarnje sunce, a izbeći vrelinu popodnevnih zraka. Idealna dnevna temperatura kreće se između 18 i 24 °C, dok blagi pad noćne temperature podstiče cvetanje i osigurava bujnije pupoljke.

Uz ovu filozofiju „manje je više“ i poštovanje ovih pravila, vaše orhideje neće samo preživeti – već će raskošno cvetati, iznova oduševljavajući lepotom.

