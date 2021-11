Ova prelepa sobna biljka promeniće život cele vaše porodice

Kada kažemo hlorofitum, malo ko zna na koju biljku tačno mislimo. Ipak, kada vide sliku, ljudi se odmah sete da su tu biljku gotovo sve bake, tetke, mame imale u kući.

Manje je poznato da hlorofitum apsorbuje negativnu energiju, pa je izuzetno preporučljivo zasaditi ga i držati u kancelariji.

Takođe je dobro držati je u spavaćoj ili dnevnoj sobi. Poznato je da svetske javne ličnosti isto to drže u svojim kancelarijama.

S pravom se nalazi među najpopularnijim sobnim biljkama, a poznat je i po tome što odlično prečišćava vazduh – jedna biljka je dovoljna za deset kvadrata.

Ukoliko se odlučite za gajenje ove prelepe biljke, prilikom kupovine vodite računa o trima stvarima:

1. Biljka bi trebalo da odaje utisak svežine, pa bi trebalo održavati je umereno vlažnom.

2. Ukoliko je prostor u kome se nalazi previše vlažan, mesnati koren truli, a listovi gube intenzivnu zelenu boju.

Takođe, premalo vode čini da joj vrhovi lista postaju braon i odumiru. Pažljivo je đubrite, jer oskudno đubrenje čini da biljka izgubi boju, prestaje da raste i počinju da je napadaju štetočine.

3. Zalivajte biljku običnom vodom sa česme i uklonite višak vode od zalivanja. Od marta do septembra prihranjujte biljku jednom nedeljno, od oktobra do februara jednom mesečno, i to tečnim đubrivom.

