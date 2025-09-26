Ova stvar iz tvoje kuhinje ti skraćuje život – koristiš je svakog dana, a ne znaš koliko je opasna

Tiganj koji koristiš svakog dana može da ti naruši zdravlje — evo kako da ga prepoznaš.

Koristiš ga svakog dana. Pržiš jaja, podgrevaš palačinke, praviš večeru za porodicu. Ali ono što ne znaš — ili ignorišeš — jeste da taj tiganj sa nelepljivim slojem (teflon) može da ti tiho narušava zdravlje, dan po dan.

Šta je problem sa teflonom?

Teflon je komercijalni naziv za politetrafluoretilen (PTFE), hemijski spoj koji se koristi za nelepljive površine. Kada se zagreje iznad 260°C, počinje da ispušta toksične gasove koji mogu izazvati simptome slične gripu, poznate kao „teflonska groznica“. Kod ptica, čak i male količine mogu biti smrtonosne.

Ako tiganj ima ogrebotine, rizik je još veći. Mikročestice mogu završiti u hrani, a dugoročno unošenje ovih supstanci povezuje se sa hormonskim disbalansom, problemima sa štitnom žlezdom i čak nekim vrstama raka.

Koristiš ga svakog dana — a ne znaš šta udišeš

Većina ljudi ne meri temperaturu tiganja. Kada ostaviš prazan tiganj na ringli, on za par minuta može dostići preko 300°C. To je trenutak kada teflon počinje da se raspada. Ne osećaš miris, ne vidiš dim — ali tvoje telo pamti.

Šta možeš da uradiš?

Zameni teflonski tiganj sa keramičkim, gvozdenim ili inox posuđem.

Ako već koristiš teflon, nikad ne zagrevaj prazan tiganj i ne koristi metalne viljuške koje mogu da ga oštete.

Redovno proveravaj površinu — ako ima ogrebotine, vreme je za zamenu.

Ne treba ti panika, treba ti informacija. Ne kažemo da ćeš se razboleti sutra, ali ako koristiš oštećen teflonski tiganj svakog dana — rizik postoji. Zdravlje se ne gubi odjednom, već u malim dozama. A ta doza može da bude baš iz tvoje kuhinje.

