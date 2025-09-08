Ova stvar ti troši struju dok spavaš – a ne znaš ni da je uključena

Trošiš struju dok spavaš, a ne znaš ni da je uključeno – evo kako da to zaustaviš.

Zvuči kao teorija zavere, ali nije – dok ti spavaš, neki uređaji u tvom stanu ti kradu struju. I to ne malo.

Oni su tihi, ne svetle, ne zuje, ali rade. Zovu se „nevidljivi potrošači“ – uređaji koji ostaju uključeni u struju i troše energiju čak i kada ih ne koristiš.

Šta su nevidljivi potrošači?

To su svi oni aparati koje ne gasiš skroz, već ih ostaviš u standby režimu. Televizor, punjač za telefon, mikrotalasna, Wi-Fi ruter, zvučnici, pa čak i električni bojler.

Punjač u utičnici bez telefona? Troši. TV koji si „ugasio“ daljinskim? Troši. Mikrotalasna sa digitalnim satom? Troši.

Koliko to zapravo košta?

Možda ti se čini da je to par dinara mesečno, ali kad se sabere – može da bude i do 10% tvoje mesečne potrošnje struje. A to je već ozbiljna cifra, pogotovo ako ti račun već skače zbog grejanja, kuvanja ili klime.

Kako da ih prepoznaš i isključiš?

Prvo – pogledaj šta ti svetli kad je sve „ugašeno“. LED lampice, digitalni satovi, punjači koji su topli na dodir.

Drugo – koristi produžni kabl sa prekidačem. Jednim klikom gasiš sve što je povezano.

Treće – navikni se da vadiš punjače iz utičnice kad ih ne koristiš. Da, zvuči kao sitnica, ali kad se sabere – nije.

Mnogi potcenjuju uticaj nevidljivih potrošača struje, ali praksa pokazuje da njihovo isključivanje može smanjiti račun i do nekoliko stotina dinara mesečno. Bez promene životnih navika, bez odricanja – dovoljan je jedan klik više pred spavanje.

Ako ti je ikada prošla misao „ne znam odakle mi toliki račun“, možda je vreme da obratiš pažnju na ono što svetli, greje ili pulsira dok ti spavaš. Utičnica ne zna za pauzu – osim ako je ti ne napraviš.

