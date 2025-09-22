Ova tri predmeta iz kuhinje razaraju vam zdravlje – bacite ih odmah!

Poznati gastroenterolog s Harvarda, dr Saurabh Sethi, otkrio je na TikToku da se u gotovo svakoj kuhinji kriju tri predmeta koja vremenom mogu ozbiljno naškoditi organizmu. Evo o čemu je reč i kako ih zameniti zdravijim alternativama.

Plastične daske za seckanje i mikroplastika

Seckanjem na plastičnim daskama sitni komadići plastike otpadaju u hranu. Mikroplastika se nakuplja u telu, remeti hormonsku ravnotežu, izaziva upale, suvoću kože, fluktuacije telesne težine i povećava rizik od hroničnih bolesti. Umesto njih, birajte dobro održavane drvene ili bambusove daske, a ako vam je higijena najvažnija, odlična je i staklena površina (iako brzo otupljuje noževe).

Izgrebani tiganji sa nelepljivim premazom

Stare ili oštećene neljepljive tave sadrže PFAS – trajne hemikalije poput PFOA (klasifikovan kao kancerogen, grupa 1) i PFOS (sumnja se da izaziva rak, grupa 2). Ove supstance oponašaju hormone estrogen i testosteron, remete endokrini sistem i povećavaju šanse za razvoj hormonski osetljivih karcinoma. Preporuka je da zamenite nelepljive tiganje posuđem od nerđajućeg čelika, livenog gvožđa ili čiste keramike.

Mirisne sveće pune štetnih hemikalija

Tradicionalne mirisne sveće često sadrže ftalate (koji ometaju hormone) i parafinski vosak koji prilikom sagorevanja oslobađa čađ i hlapljive organske spojeve (VOC). Ftalati su povezani s problemima plodnosti kod muškaraca i žena. Ako volite atmosferu sa svećama, pređite na nescentirane verzije od sojinog, kokosovog ili pčelinjeg voska.

Dr Sethi naglašava da su ove tri stavke prisutne u većini kuhinja, ali zamena zdravijim alternativama može značajno smanjiti izloženost toksičnim materijama i podržati dugoročnu dobrobit celog organizma.

